        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze Nur Yalçın neden öldü

        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?

        Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde hareketsiz halde bulunan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Gamze Nur Yalçın hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Yalçın'ın erkek arkadaşı, 39 suç kaydı bulunan 25 yaşındaki B.K. ifadesi sonrası serbest bırakıldı

        20.12.2025 - 12:08
        Çanakkale'deki olay, 18 Aralık’ta saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

        HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK ETTİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre; B.K. (25), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Gamze Nur Yalçın'ın (24) hareketsiz halde yattığın fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede nabzı atmadığı belirlenen Yalçın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SEVGİLİSİNİN 39 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Yalçın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 39 suç kaydı olduğu bildirilen B.K. gözaltına alındı.

        İFADESİ ALINIP BIRAKILDI

        B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
