Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'ne gitti. Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Bakan Işıkhan "Asgari ücrette rakam belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Bakan Işıkhan ayrıca "TÜRK-İŞ'in görüşlerini aldık, komisyona ileteceğiz" derken TÜRK-İŞ'in katılmamaya yönelik kararına bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Bakan Işıkhan TÜRK-İŞ'i ziyaret etmesinin ardından HAK İŞ'i ziyaret ediyor.

TÜRK-İŞ'İN KATILMAMA KARARI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Ancak Türk-İş ilk toplantıda olduğu gibi bugün de komisyona katılmayacağını açıklamıştı.

Bugün TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde "Çalışma Hukuku Buluşmaları" programında konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerine değinerek, TÜRK-İŞ'in kanun gereği uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer aldığını söyledi.