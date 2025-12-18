Habertürk
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Bakan Işıkhan "Asgari ücrette rakam belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim. TÜRK-İŞ'in görüşlerini aldık, komisyona ileteceğiz" derken TÜRK-İŞ'in katılmamaya yönelik kararına bir değişiklik olmadığı belirtildi. Bakan Işıkhan TÜRK-İŞ'i ziyaret etmesinin ardından HAK İŞ'i ziyaret ediyor

        Giriş: 18.12.2025 - 13:29 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:36
        Bakan Işıkhan'dan Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'ne gitti. Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

        Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Bakan Işıkhan "Asgari ücrette rakam belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim" dedi.

        Bakan Işıkhan ayrıca "TÜRK-İŞ'in görüşlerini aldık, komisyona ileteceğiz" derken TÜRK-İŞ'in katılmamaya yönelik kararına bir değişiklik olmadığı belirtildi.

        Bakan Işıkhan TÜRK-İŞ'i ziyaret etmesinin ardından HAK İŞ'i ziyaret ediyor.

        TÜRK-İŞ'İN KATILMAMA KARARI

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Ancak Türk-İş ilk toplantıda olduğu gibi bugün de komisyona katılmayacağını açıklamıştı.

        Bugün TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde "Çalışma Hukuku Buluşmaları" programında konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerine değinerek, TÜRK-İŞ'in kanun gereği uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer aldığını söyledi.

        TÜRK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana temsil ettiği işçiden önce vatandan yana olduğunu vurgulayan Atalay, vatan olmadığında hiçbir şeyin öneminin olmayacağını ifade etti.

        Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirerek, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetti.

        Asgari ücretlilerin derdini anlatmaya çalıştıklarını bildiren Atalay, mevcut asgari ücretle bir hafta geçinilemeyeceğini savundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'taki ilk toplantısı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın komisyon toplantısına katılmama gerekçelerine ilişkin dosyayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teslim ettiğini hatırlatan Atalay, şunları söyledi:

        "Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz."

