Beşiktaş'ın kaleci planı: Filip Jorgensen, Altay Bayındır!

Beşiktaş'ın kaleci alması durumunda ise uzun süredir yedek bekleyen Mert Günok ile yolların ayrılması da gündeme gelebilir. Tecrübeli eldiven için Kasımpaşa'ya gideceği yönünde haberler çıksa da şu anda böyle bir gelişme olmadığı vurgulandı.