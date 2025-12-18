Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın kaleci planı: Filip Jorgensen, Altay Bayındır! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın kaleci planı: Filip Jorgensen, Altay Bayındır!

        Beşiktaş, ara transferde sol bek, stoper ve orta sahaya öncelik verirken kaleci transferi için de fırsatları değerlendirecek. Mert Günok'un yedeğe düşmesi sonrası kaleci konusu gündeme gelirken, U23 kontenjanına uygun genç isimler, özellikle Filip Jorgensen, takip ediliyor. Altay Bayındır iddialarına rağmen resmi bir girişim bulunmazken, kaleci transferi halinde Mert Günok'la yollar ayrılabilir.

        Giriş: 18.12.2025 - 12:28 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önceliği sol bek, stoper ve orta sahaya verirken kaleci konusunda da çıkacak fırsatlara göre hamle gelebilir.

        2

        Siyah-beyazlılar, performansı uzun süredir eleştiri konusu olan Mert Günok, ekim ayından itibaren Ersin Destanoğlu'na devrederken savunmada bir türlü bitmeyen sorunlar, bu sezon kalenin kapanmamasında önemli bir faktör oldu.

        3

        Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, devre arasında kaleci konusunun da araştırılmasını talep etti. Özellikle U23 kontenjanına uygun eldivenlere bakan siyah-beyazlıların gündemine gelen isimlerden birisi Chelsea forması giyen Filip Jorgensen olurken özellikle Premier Lig'den genç isimler radara alındı.

        4

        Beşiktaş için farklı isimler de ortaya atılırken bunların başında Manchester United forması giyen Altay Bayındır geldi. Ancak siyah-beyazlıların milli kaleci için bir girişiminin olmadığı öğrenildi.

        5

        Beşiktaş'ın kaleci alması durumunda ise uzun süredir yedek bekleyen Mert Günok ile yolların ayrılması da gündeme gelebilir. Tecrübeli eldiven için Kasımpaşa'ya gideceği yönünde haberler çıksa da şu anda böyle bir gelişme olmadığı vurgulandı.

        6

        Siyah-beyazlılar, ocak ayında Sergen Yalçın'ın istediği öncelikli mevkilere takviyenin ardından kaleci konusunu da değerlendirmeye alacak.

        7
        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti