Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: "Bana benziyor ama ben değilim" Anne kız hırsız | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "Bana benziyor ama ben değilim" 670 bin TL'lik altın... Anne yakalandı kızı aranıyor!

        Adana'da, yüzlerini eşarpla gizleyen 41 yaşındaki Yeter U., farklı tarihlerde kızı 18 yaşındaki Özlem U. ve 43 yaşındaki Songül G. ile kapılarını zorlayarak girdiği 2 ayrı evden, 670 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve parayı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Yeter U. yakalanırken, diğer 2 şüpheli ise bulunamadı. İfadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim" diyen Yeter U., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da olay, 8 Eylül’de saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi.

        Yüzlerini eşarpla gizleyen Yeter U. (41) ile kızı Özlem U. (18), kapısını zorlayarak açtıkları M.K.’nin evine girdi.

        650 BİN TL'LİK ALTIN ÇALDILAR

        DHA'daki habere göre yaklaşık 40 dakika evde kalan şüpheliler, yatak odasındaki gardıroba saklanan 650 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler daha sonra evden ayrılıp, Kozan Caddesi’nde otobüse binerek bölgeden uzaklaştı.

        İKİNCİ EVDEN 20 BİN TL'LİK ZİYNETLE ÇIKTILAR

        Bu olaydan 3 gün sonra Yeter U., bu kez de Songül G. (43) ile birlikte H.E.’nin Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki evine aynı yöntemle girdi. Yatak odasındaki 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alan şüpheliler, evden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

        REKLAM

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Hırsızlık ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Evlerine döndüklerinde hırsızlıkları fark eden M.K. ve H.E.’nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        ANNE YAKALANDI 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda Yeter U. gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin ise izine ulaşılamadı. Songül G. ile Özlem U.’nun yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

        SUÇLAMAYI REDDETTİ, TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen şüpheli Yeter U. sorgusunda, “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Belirtilen tarihlerde o bölgelere hiç gitmedim. Hırsızlık yapmadım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti