"Bana benziyor ama ben değilim" 670 bin TL'lik altın... Anne yakalandı kızı aranıyor!
Adana'da, yüzlerini eşarpla gizleyen 41 yaşındaki Yeter U., farklı tarihlerde kızı 18 yaşındaki Özlem U. ve 43 yaşındaki Songül G. ile kapılarını zorlayarak girdiği 2 ayrı evden, 670 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve parayı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Yeter U. yakalanırken, diğer 2 şüpheli ise bulunamadı. İfadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim" diyen Yeter U., tutuklandı
Adana'da olay, 8 Eylül’de saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi.
Yüzlerini eşarpla gizleyen Yeter U. (41) ile kızı Özlem U. (18), kapısını zorlayarak açtıkları M.K.’nin evine girdi.
650 BİN TL'LİK ALTIN ÇALDILAR
DHA'daki habere göre yaklaşık 40 dakika evde kalan şüpheliler, yatak odasındaki gardıroba saklanan 650 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler daha sonra evden ayrılıp, Kozan Caddesi’nde otobüse binerek bölgeden uzaklaştı.
İKİNCİ EVDEN 20 BİN TL'LİK ZİYNETLE ÇIKTILAR
Bu olaydan 3 gün sonra Yeter U., bu kez de Songül G. (43) ile birlikte H.E.’nin Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki evine aynı yöntemle girdi. Yatak odasındaki 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alan şüpheliler, evden çıkarak bölgeden uzaklaştı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Hırsızlık ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Evlerine döndüklerinde hırsızlıkları fark eden M.K. ve H.E.’nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
ANNE YAKALANDI 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda Yeter U. gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin ise izine ulaşılamadı. Songül G. ile Özlem U.’nun yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
SUÇLAMAYI REDDETTİ, TUTUKLANDI
Emniyete götürülen şüpheli Yeter U. sorgusunda, “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Belirtilen tarihlerde o bölgelere hiç gitmedim. Hırsızlık yapmadım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.