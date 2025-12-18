Habertürk
Habertürk
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri listesine Türkiye'den 4 köy girdi

        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri listesine Türkiye'den 4 köy girdi

        Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, (UNWTO) En İyi Turizm Köyleri 2025 listesini açıkladı. Türkiye'den Muğla Akyaka, Antalya Kale Üçağız, Mardin Anıtlı ve İzmir Barbaros listede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 12:55 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:56
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından açıklanan “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde, dünya genelinde yapılan 270’i aşkın başvuru arasından 29 ülkeden 52 köy seçildi.

        Muğla Akyaka, Antalya Kale Üçağız, Mardin Anıtlı ve İzmir Barbaros; kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel kalkınmaya katkı kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek listeye girmeyi başardı. Türkiye, bu prestijli listede dört köyle yer alarak ülkeler arasında öne çıktı.

        Antalya, Üçağız
        Antalya, Üçağız

        Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan gelen başvuru arasından seçilen 52 köy arasına, Türkiye'den giren dört gözde köy kültürel miraslarını koruma ve yerel kalkınmaya katkı sağlama becerileriyle uluslararası alanda takdir topladı.

        İzmir, Barbaros
        İzmir, Barbaros
        TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN DÖRT KÖY

        Türkiye, listede yer alan dört farklı köyü ile dünya çapında tanınırlığını artırdı. Bu köyler, Anadolu’nun doğal zenginliğini ve kültürel derinliğini temsil ediyor. "Sakin Kent" (Cittaslow) unvanına sahip Muğla Akyaka Mahallesi, doğasını, mimarisini ve kültürünü koruyarak kalkınmayı başaran nadir yerleşimlerden biri olarak ödüle layık görüldü.

        Muğla, Akyaka
        Muğla, Akyaka

        Antalya Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız, kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamalarıyla listede yerini aldı.

        Mardin Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü de, kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini koruyarak uluslararası alanda tanınma fırsatı yakaladı.

        Mardin, Anıtlı
        Mardin, Anıtlı

        Sürdürülebilir ve yerel değerlere dayalı turizm anlayışıyla öne çıkan İzmir Barbaros köyü, uluslararası tanınırlığını artırarak Türkiye'yi temsil eden sayılı köylerden biri oldu.

        İzmir, Barbaros
        İzmir, Barbaros

        LİSTELER TANITIMDAKİ BAŞARIYI İŞARET EDİYOR

        Kısa süre önce Euromonitor International tarafından açıklanan “Dünyanın en çok turist çeken şehirleri” ile “Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu” listelerinde Türkiye’nin öne çıkmasının ardından, bu kez Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesine dört köyle girmesi, Türkiye’nin son yıllarda farklı destinasyonlara yönelik TGA üzerinden (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) yürüttüğü bütüncül tanıtım yaklaşımının uluslararası alanda karşılık bulduğunu ortaya koydu.

        Muğla, Akyaka
        Muğla, Akyaka

        TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, elde edilen sonuçların uzun vadeli ve planlı bir stratejinin ürünü olduğunu belirterek, “UNWTO ile Euromonitor raporlarının aynı dönemde ortaya koyduğu tablo, izlediğimiz stratejinin uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu açıkça gösteriyor. Biz Türkiye’yi tanıtırken yalnızca destinasyonları değil, o destinasyonların hikayesini, yaşam biçimini ve yerel değerlerini anlatıyoruz. Bu yaklaşım, bugün hem uluslararası listelere hem de küresel araştırmalara yansıyor” ifadelerini kullandı.

        Mardin, Anıtlı
        Mardin, Anıtlı

        Türkiye turizminin tanıtımında gelinen noktayı değerlendiren Türkseven, “Bugün Türkiye; köyleriyle, gastronomisiyle, kültürel dokusuyla ve sürdürülebilir yaşam pratikleriyle küresel sahnede güçlü bir hikaye anlatıyor. Uluslararası listeler ve raporlar, bu hikayen doğru şekilde aktarıldığını gösteriyor” dedi.

        #Dünyanın En İyi Turizm Köyleri
        #Kale Üçağız
        #Mardin Anıtlı
        #Akyaka
        #Barbaros
