        Haberler Yaşam Su altındaki tarihi kaleye kanoyla yolculuk

        Artvin'de enerji üretimi yapan Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ile sarp kayalar üzerindeki Tekkale Köyü Kalesi kısmen gün yüzüne çıktı. Baraj gölünde kano sporu yapanlar, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kaleye kanoyla ulaşıp, tarihte yolculuğa çıktı. Baraj sularıyla kaplı tarihi kaleyi, içerisine girdiği kano ile ziyaret eden Serhat İnce, "Penceresinden girdiğimiz kaleyi yakından gördük" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:00
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda enerji üretimi sürüyor.

        Baraj inşası sürecinde mahalle halkı yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşınırken, ilçe merkezi ile 7 köy sular altında kaldı. Baraj suyunun, bazı yerlerde çekilmesi ile su altında kalan eski yerleşim yerleri de gün yüzüne çıkıyor.

        Baraj gölünde kano sporu yapanlar, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan sarp kayalar üzerindeki Tekkale Köyü Kalesi'ne kanoyla ulaşıp, tarihte yolculuğa çıkıyor.

        Suya gömülen eski yerleşim alanlarına dalış yaparak, dipte kalan anıları yad eden profesyonel yüzücü ve kano sporcusu Serhat İnce, bu kez tarihi kaleyi ziyaret etti. İnce, kanoyla pencereden girdiği tarihi kaleyi kamerayla görüntüledi.

        "KAMERAYLA KAYDA ALDIK, ANILARI YAD ETTİK"

        Kalede anılarını yad ettiğini ifade eden Serhat İnce, "Çocukluğumuzun geçmiş olduğu bu yerlerde, Orta Çağ kalesinin içerisine kanoyla pencere kısmından girerek buradaki anıları canlandırmak güzel bir aktivite oluyor. Kanoyla gezerek hatıraları pekiştirdik. Penceresinden girdiğimiz kaleyi yakından gördük, o anları kamerayla kayda aldık, anıları yad ettik" diye konuştu.

        "ŞU AN BURADA ANILARIMIZ TAZELENİYOR"

        Kano sporcusu Oktay Alkan ise "Yusufeli’nin en eski kano sporcularında biriyim. Eskiden Çoruh Nehri üzerinde bu sporu en iyi şekilde yaparken, şimdi göl üzerinde tarihi yerleri gezmeye çalışıyoruz. Belki de ilerde turizme katkı sağlayacak olan alanları keşfetmeye çalışıyoruz. Çoruh Nehri'nde kano ve rafting yapmak daha heyecanlıydı. Şu an burada anılarımız tazeleniyor" dedi.

        "TÜRKÜLER SÖYLEYİP, HÜZÜNLENİYORUZ"

        Suların çekildiği alanlara uzaktan bakan Durmuş Yazıcı, "Burada anılarımız var. Kalenin önünden yürüyüp, geçmişliğimiz var. Arada gelip efkarlanıyoruz. Uzaktan bakarak vakit geçiriyoruz. Gölü izleyip, türküler söyleyip, hüzünleniyoruz" diye konuştu.

        Fotoğraf tutkunu Mustafa Aydın da "Burada fotoğraflar çekiyorum. Eski haliyle yeni halini birleştiriyorum. Güzel kareler yakalamaya çalışıyorum. 30 yıldır fotoğraf çekiyorum. Yusufeli'nin eski haliyle yeni halini karşılaştırmak insana hüzün veriyor. Yıllarımız bu vadide geçti" dedi.

        #Su altındaki tarihi kale
        #ARTVİN
        #Yusufeli
        #haberler
