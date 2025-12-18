Habertürk
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak | SON DAKİKA HABERİ

        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 07:07 Güncelleme: 18.12.2025 - 08:10
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 9, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 17, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 15, Az bulutlu

        KOCAELİ: 11, Az bulutlu

        ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 14, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 9, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 14, Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 6, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 16, Az bulutlu ve açık

        BATMAN: 11, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 17, Parçalı bulutlu

        MARDİN: 11, Parçalı ve az bulutlu

        #hava durumu
