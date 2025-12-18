Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 9, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 17, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 15, Az bulutlu

KOCAELİ: 11, Az bulutlu

ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 17, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 19, Parçalı ve az bulutlu