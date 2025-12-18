Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 9, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 17, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 15, Az bulutlu
KOCAELİ: 11, Az bulutlu
ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 17, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 21, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 19, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 14, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 9, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 14, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 12, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 6, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 4, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 16, Az bulutlu ve açık
BATMAN: 11, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 17, Parçalı bulutlu
MARDİN: 11, Parçalı ve az bulutlu