        Trabzonspor: 0 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU (Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!)

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşılaştı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Corendon Alanyaspor 1-0 kazandı.

        Giriş: 17.12.2025 - 22:40 Güncelleme: 17.12.2025 - 23:11
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

        Güven Yalçın, 17. dakikada kaydettiği golle Alanyaspor'u mücadelede öne geçirdi. İlk yarı Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Alanyaspor, müsabakayı 1-0 kazandı ve grup etabına galibiyetle başladı.

        Trabzonspor, kupada oynayacağı sıradaki maçta İstanbulspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

        TRABZONSPOR'DAN KUPADA İLK KAYIP

        Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Trabzonspor galibiyetle adını gruplara yazdırmıştı.

        Vanspor FK'yi sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, turnuvaya galibiyetle başlamıştı.

        ALANYASPOR YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM ETTİ

        Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk olarak 3. turda Bursa Yıldırım'ı geçen Alanyaspor, 4. turda ise Çorum FK'yi elemişti.

        Akdeniz ekibi, Trabzonspor galibiyetiyle grup etabındaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı ve turnuvada yoluna namağlup devam etti.

        PEREIRA 3. KEZ TRABZONSPOR KARŞISINDA

        2017-2021 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Joao Pereira, teknik direktörlük kariyerinde 3. kez bordo-mavili ekibe rakip oldu.

        Genç teknik adam ilk olarak 27 Nisan 2025'te Süper Lig'de 2024-25 sezonunun 33. haftasında oynanan müsabakada Trabzonspor karşısında sahaya çıkarken Alanyaspor maçtan 4-3 mağlup ayrılmıştı.

        Joao Pereira'nın takımı son olarak ise 8 Kasım 2025'te ligin 12. haftasında oynanan maçta Trabzonspor'a rakip olmuştu ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan 1-0'lık sonuçla Portekizli çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak ilk kez kazandı.

