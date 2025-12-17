Habertürk
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi | Son dakika haberleri

        AK Parti ve CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' raporlarında sona gelindi

        AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırladığı raporu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması bekleniyor. CHP de "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin raporunu yarın TBMM Başkanlığına sunacak

        Giriş: 17.12.2025 - 20:52 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:11
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        AK Parti’nin raporunda sona gelindi. Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel şu an AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

        Rapor üzerindeki son düzenlemeler yapıldı. Şen ve Yüksel çalışmanın ardından genel merkezden ayrıldı. Raporun yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

        CHP DE RAPORUNU YARIN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNACAK

        Öte yandan CHP'nin de Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırladığı raporu yarın TBMM Başkanlığı'na sunacağı belirtildi.

        #AK Parti
        #Terörsüz Türkiye
        #haberler
        #Son dakika haberler
