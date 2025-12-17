Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Karabük'te bir ev ve bahçesi tonlarca çöple kaplandı

        Karabük'te bir ev ve bahçesinden tonlarca çöp çıktı

        Karabük'te komşuların kötü koku ihbarı üzerine 100. Yıl Mahallesi'ndeki adrese giden polis ve belediye ekipleri, ev ve bahçeden yaklaşık 10 kamyon çöp tahliye etti. Temizlik çalışmaları dronla kaydedildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.12.2025 - 19:16 Güncelleme: 17.12.2025 - 19:19
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Karabük'te yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarılan evde çalışmalar sürüyor.

        100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanda M.T'ye ait 2. kattaki daireden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu. Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, dairenin ve apartmanın bahçesinin çöplerle dolu olduğunu gördü.

        DRONLA KAYDEDİLDİ

        Odalar içinde biriken çöplerin kullanım alanlarını tamamen kapladığı, hijyen şartlarının ortadan kalktığı belirlendi. Evin bahçesi ve bina çevresinin de çöplerle kaplı olduğu görüldü.

        Temizlik çalışmaları kapsamında ev ve bahçeden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı. Bölgedeki görüntüler dron ile kaydedildi.

        #Karabük çöp ev
        #haberler
