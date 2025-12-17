İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, ‘yeni nesil’ suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis, hastane, kafe, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri tespit etmek için yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlendi.

GÖRÜNTÜLERDE İKİ KADIN TETİKÇİ ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda şüphelilerin isimleri tek tek tespit edildi. İzlenen görüntülerde tetikçilerin arasında iki kadın olduğu da saptandı. Silahlı saldırılarda aktif rol oynadığı belirlenen 2 kadının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri dosyaya konuldu.

REKLAM

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen şüpheliler arasında yer alan iki kadın tetikçinin B.B. ve E.A. olduğu belirlendi. B.B.’nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.'nın (33) ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

10 AYRI İLÇEDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Çalışmalarda Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy'de haraç almak için iş yeri, ev ve otomobillere gerçekleştirilen silahlı saldırıların şüphelilerini yakalamak için operasyon düzenlendi. Şüpheliler yapılan 4 ayrı operasyonla yakalandı.