        Haberler Gündem Güncel Son dakika flaş operasyon! İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar! | Son dakika haberleri

        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!

        İstanbul'da 10 farklı ilçede korku salan, hastaneden kafeteryaya kadar birçok işletmeyi haraç için kurşun yağmuruna tutan "yeni nesil" suç örgütüne dev bir operasyon düzenlendi. 4 ayrı operasyonun düzenlediği baskınlarda 25 kişi yakalandı. Aralarında iki kadın tetikçinin de bulunduğu şüphelilerin silahlı saldırı düzenledikleri anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı

        Giriş: 17.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:41
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, ‘yeni nesil’ suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis, hastane, kafe, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri tespit etmek için yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlendi.

        GÖRÜNTÜLERDE İKİ KADIN TETİKÇİ ÇIKTI

        Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda şüphelilerin isimleri tek tek tespit edildi. İzlenen görüntülerde tetikçilerin arasında iki kadın olduğu da saptandı. Silahlı saldırılarda aktif rol oynadığı belirlenen 2 kadının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri dosyaya konuldu.

        SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        Yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen şüpheliler arasında yer alan iki kadın tetikçinin B.B. ve E.A. olduğu belirlendi. B.B.’nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.'nın (33) ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        10 AYRI İLÇEDE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Çalışmalarda Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy'de haraç almak için iş yeri, ev ve otomobillere gerçekleştirilen silahlı saldırıların şüphelilerini yakalamak için operasyon düzenlendi. Şüpheliler yapılan 4 ayrı operasyonla yakalandı.

        25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 2 kadın tetikçinin de aralarında bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler ve 4 bilgisayar ele geçirildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi. Son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

