Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!

Antalya'da boşanma aşamasındaki Fadim Temirhanoğulları'nı (52) 9 kurşunla öldüren Savaş Temirhanoğulları (48) ile kaçmasına yardım ettiği arkadaşı Fikret İnal'ın yargılandığı davada karar çıktı.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, Savaş Temirhanoğulları'na ağırlaştırılmış ömür boyu hapis verip, 'iyi hal' indirimi uyguladı. Sanığın cezası ömür boyu hapse çevrilirken, anne Mediha Saçlı duruşma sonrası sinir krizi geçirdi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip, kaçtı. Bu sırada odasında uyurken silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (16), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

Odasından çıkan İ.T., annesini kanlar içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cinayet büro amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Fikret İnal tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Savaş Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 9'uncu duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Önceki duruşmada mütalaasını veren savcı, 2 sanık için ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Son savunmasını yapan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Amacım öldürmek değildi, 30 yıldır eşime karşı bir şiddetim olmadı. Pişmanım" diye konuştu. Olaya müdahil olmadığını belirten sanık Fikret İnal ise "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

2 SUÇTAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Savaş Temirhanoğulları'na ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verip, 'iyi hal' indirimi uyguladı. Sanığın cezası ömür boyu hapse çevrilirken, diğer sanık Fikret İnal ise 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Temirhanoğulları, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından da delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.