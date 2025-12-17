Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

Global otomotiv endüstrisinde oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme yaşandı. Avrupa, son dönemde sıkça tartışılan 'sıfır emisyon' hedeflerini ertelemeye yönelik bir adım attı.

2035'e kadar sıfır emisyona geçme hedefini esnetme kararı alan Avrupa Birliği (AB), bu tarihten sonra da içten yanmalı motora sahip araçların satışına izin vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı konumunda olan Avrupa Komisyonu'nda açıklanan yeni plana göre, otomobil üreticilerinin egzoz emisyonlarını 2035 yılından itibaren yüzde 100 yerine yüzde 90 oranında azaltmaları yeterli olacak.

Kalan yüzde 10'luk emisyon ise Avrupa Birliği'nde üretilmiş düşük karbonlu çelik kullanımı veya e-yakıtlar ve biyoyakıtlar yoluyla telafi edilecek.

Bu karar, tam elektrikli ve hidrojenli araçlara ek olarak, şarj edilebilir hibrit (PHEV), menzil uzatıcı hibrit (EREV), hafif hibrit (MHEV) ve içten yanmalı motorlu araçların da 2035 sonrasında satışına devam edilebileceği anlamına geliyor.

AB ülkeleri, Mart 2023'te aldıkları karar ile 2035'ten itibaren tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olması gerektiği yönünde bir düzenlemeyi kabul etmişti.

Dün alınan kararın ise, elektrikli araçların beklenildiği kadar benimsenmediği bir dönemde kıtadaki otomobil üreticilerine adeta bir 'can simidi' olacağı belirtiliyor. 'UYGUN FİYATLI' OTOMOBİL ÜRETİMİNE TEŞVİK Avrupa Komisyonu'nda alınan bir diğer karar kapsamında da, 'uygun' fiyatlı araçların üretiminin teşvik edilmesi öngörülüyor. Öyle ki, otomobil üreticileri 2035'ten önce Avrupa Birliği'nde üretilen küçük ve uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için 'süper kredilerden' yararlanabilecekler. Bunun, piyasaya daha fazla küçük elektrikli araç modelinin sürülmesini teşvik etmesi bekleniyor. Bu kapsamda, 'küçük ve uygun fiyatlı otomobiller' adı altında en fazla 4.2 metre uzunluğa kadar olan elektrikli araçların dahil olabileceği yeni bir araç kategorisi oluşturulması da amaçlanıyor. Öte yandan, elektrikli araç kullanımının yapısal olarak daha zor olduğu ticari araç segmenti için de esneklik sağlayan Komisyon, bu gruptaki araçlarda 2030 emisyon hedefini yüzde 50'den yüzde 40'a kadar düşürdü. 1.8 MİLYAR DOLARLIK BATARYA PROGRAMI Komisyon'da alınan bir diğer önemli karar da kıtadaki batarya üretimi ile ilgili oldu. 1.8 milyar Euro'luk 'Batarya Güçlendirme Programı' açıklayan Avrupa Komisyonu, tamamen AB yapımı bir batarya değer zincirinin geliştirilmesini hedefliyor.

Batarya Güçlendirme Programı kapsamında, 1.5 milyar Euro faizsiz krediler yoluyla Avrupalı batarya hücresi üreticilerinin desteklenmesi öngörülüyor. Bu önlemlerin, sektörün maliyet rekabet gücünü artırması, tedarik zincirlerini güvence altına alması ve AB'de sürdürülebilir üretimi destekleyerek, baskın küresel pazar oyuncularından kaynaklanan riskleri azaltmaya katkıda bulunması amaçlanıyor. Avrupa Komisyonu'ndaki teklif, AB üyesi ülkelerin hükümetlerinin ve Avrupa Parlamentosu'nun onayının ardından devreye girebilecek. AVRUPALI ÜRETİCİLER: İLK ADIM ATILDI Kararın ardından açıklamada bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Komisyonu'ndaki teklifin sektör için 'kritik' olduğunu belirtti. Birlikten yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu, 'otomotiv paketi'nin yayınlanmasıyla, karbonsuzlaştırmayı rekabet gücü ve dayanıklılık hedefleriyle uyumlu hale getirmek için daha pragmatik ve esnek bir yol oluşturma yolunda ilk adımı atmıştır" denildi. ACEA Genel Direktörü Sigrid de Vries da, Komisyon'daki teklifin yeşil dönüşümün başarılı olması için daha fazla esneklik ve teknoloji tarafsızlığına duyulan ihtiyacı doğru bir şekilde kabul ettiğini vurguladı.

Sigrid de Vries, "Bu, mevcut yasaya kıyasla büyük bir değişiklik teşkil ediyor. Ancak, ayrıntılar çok önemli olabilir. Paketin önümüzdeki birkaç yılda geçişi kolaylaştırmak için daha kararlı önlemlere ihtiyacı var. Otomobil ve ticari araçlar için 2030 esnekliklerine acil olarak müdahale edilmezse, 2035'e yönelik önlemlerin etkisi sınırlı kalabilir. Sektör, araç segmentlerinin tamamında teşvikleri ve elverişli koşulları destekliyor" ifadelerini kullandı. Elektrikli mobilitenin sıfır emisyona giden süreçte 'baskın yol' olmaya devam edeceğini kaydeden ACEA, diğer uygulanabilir teknolojilerin de emisyonları azaltmaya yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor. VOLKSWAGEN: KARAR PAZAR KOŞULLARINA UYGUN Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Alman Volkswagen'den de karara ilişkin yapılan açıklamada, "Emisyonları telafi ederken içten yanmalı motorlu araçlara pazarın açılması pragmatik ve pazar koşullarına uygun" denildi. Alman üretici, yeni CO2 hedeflerine ilişkin önerinin de 'ekonomik açıdan sağlam' olduğunu da kaydederek, küçük elektrikli araçlara verilen desteği ve 2030 için 'daha esnek' hedefleri övdü. Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel gibi markaların çatı kuruluşu olan Stellantis de, önceki açıklamalarında elektrikli araçlara olan talebin düşük olduğunu vurgulayarak, hedeflerin gevşetilmesini ve hedeflere ulaşılamaması durumunda da daha düşük cezalar uygulanmasını talep etmişti.