Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dışişleri Bakanlığımıza sayın bakan ve ekibine teşekkür ediyorum. 2008 yılından beri düzenlediğimiz konferansımız her yıl farklı bir temayla düzenleniyor. 16. Büyükelçiler Konferansı barış, refah temasıyla düzenleniyor.

Son yıllarda teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle uluslararası ilişkiler çok daha geniş bir alanı kapsar hale geldi. Son 30 yılda iki kutupluluktan çok kutupluluğa dönüşmeye başladığını güç müdahalesinin namzet olduğunu görüyoruz. İnsan hakları daha fazla gündemde yer alıyor, bunlar dikkate değer gelişmelerdir.

Tüm bu gelişmeler insani krizleri, savaşları, çatışmaları çözmek yerine sorunları daha da derinleştirmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında yirmi yıl arayla milyonlarca insanın hayatını kaybettiği iki dünya savaşı yaşandı. Holokost insanlığın ortak hafızasında derin izler bırakmıştı. Bosna'da Avrupa'nın göbeğinde insanlar katledildi. Bu acı hakikate hepimiz şahitlik ettik. Komşumuz Suriye'de milyonlarca insan Baas rejiminin kurbanı oldu. Sınır hatlarından yansıyan insanlık dışı görüntüleri hiçbirimiz unutmadık.

Gazze'de binlerce kardeşimizi öldürüldü, yıkıntıların altında ne kadar cenaze olduğunu kimse bilmiyor. On binlerce çocuk soykırımın canlı tanığı olarak enkazların arasında anne babasını arıyor. Gazze'nin yüz ölçümü 365 metrekare, yani İstanbul'da Beykoz, Ankara'da Mamak gibi bir alandan bahsediyoruz. Hiroşima'ya atılandan 14 kat fazla bombayla Gazze'yi yerle bir ettiler. Nasıl işleyen, adaletsizliği engelleyen bir uluslararası sistemden bahsedebiliriz. "GAZZE'DE ÖNCELİĞİMİZ ATEŞKESİN KALICI OLMASI" Ne eksen kayması ne de rota değişimi; Dış siyasetimizde bunların hiçbir söz konusu değildir. Dünyanın her köşesiyle ekonomik, ticari, diplomatik, siyasi ilişkiler geliştirmenin çabasındayız. Amerikan Başkanı Sayın Trump ile New York'ta başlattığımız süreç 10 Ekim'de ateşkesle sonuçlandı. İsrail'in saldırgan tutumuna rağmen Hamas'ın sabır tavrıyla ateşkes sürüyor. Önceliğimiz ateşkesin kalıcı olması, yardımların kesintisiz şekilde girmesidir. Gazze'nin inşasına hemen başlanmalı. Suriye'de de benzer bir çaba içindeyiz. Esad rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönemin kapısı aralandı. Şara ile birlikte Suriye'nin uluslararası topluma katılması konusunda hızlı adım atıldı. Ülkemizde 580 bin Suriyeli ülkesine döndü. Suriye'de ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz.