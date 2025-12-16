Habertürk
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı!

        Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cumartesi günü tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

        Giriş: 16.12.2025 - 13:13 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:43
        Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52), 26 Eylül'de ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cumartesi günü sabah saatlerinde, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

        KIZININ ARKADAŞI SERBEST KALMIŞTI

        Güllü'nün, 6. kattaki evinin üzeri kapalı olan terasındaki pencereden düşmesiyle ilgili olarak olay anında odada bulunan, Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak "ev hapsi" kararı verildi.

        "DİZLERİNİN YUKARI KISMINDAN İTTİ"

        Sultan Nur Ulu ifadesinde, olay gecesi oynadıkları sırada Gül Tut'un yüzünün cama dönük olduğunu, Tuğyan'ın, dizlerinin yukarı kısmından kaldırmaya çalışarak itmesiyle Gül Tut'un dengesini kaybedip düştüğünü iddia etti.

        OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

        Bu gelişmelerin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Haberi Görüntüle
        Güllü'nün kızı cinayetten tutuklandı! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
        Güllü'nün kızı cinayetten tutuklandı! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!" Haberi Görüntüle
