Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı!
Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cumartesi günü tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52), 26 Eylül'de ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cumartesi günü sabah saatlerinde, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
KIZININ ARKADAŞI SERBEST KALMIŞTI
Güllü'nün, 6. kattaki evinin üzeri kapalı olan terasındaki pencereden düşmesiyle ilgili olarak olay anında odada bulunan, Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak "ev hapsi" kararı verildi.
"DİZLERİNİN YUKARI KISMINDAN İTTİ"
Sultan Nur Ulu ifadesinde, olay gecesi oynadıkları sırada Gül Tut'un yüzünün cama dönük olduğunu, Tuğyan'ın, dizlerinin yukarı kısmından kaldırmaya çalışarak itmesiyle Gül Tut'un dengesini kaybedip düştüğünü iddia etti.
OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI
Bu gelişmelerin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.