        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!

        Beşiktaş'ta ara transferde kadroya takviye için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, stoper, sol bek orta sahaya öncelik verirken ara transferin başlayacağı 5 Ocak'tan itibaren siyah-beyazlıların uçakları indirmesi bekleniyor.

        Giriş: 16.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:25
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında yine kayıp yaşarken gözler bir yandan da ara transferde.

        5 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda takviyelere hazırlanan siyah-beyazlılar, önceliği stoper, sol bek ve orta sahaya veriyor.

        Futbol direktörü Serkan Reçber, geçtiğimiz haftadan itibaren yurt dışı seferlerine başlarken stoper ve sol bek için ilk temasları kurdu. Reçber'in bu hafta orta saha için yeni bir sefere çıkması bekleniyor.

        Beşiktaş, stoper bölgesi için İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou listenin ilk sırasında yer alıyor.

        Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransa temsilcisi Reims'ten 20 milyon Euro bedelle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcunun 2029 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

        Fildişili futbolcunun Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edilirken Beşiktaş satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle kulübünü ikna etmeyi hedefliyor.

        David Jurasek ile devre arasında yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlıların sol bek listesinin başında ise önceki sezonlarda da gündeme gelen Jaouen Hadjam yer alıyor.

        Futbol direktörü Serkan Reçber, Avrupa Ligi'nde oynanan Young Boys-Lille maçını stadyumdan takip ederken İsviçre ekibi ve oyuncu tarafı ile de ilk temasları gerçekleştirdi.

        22 yaşındaki futbolcu için konuşulan bonservis ise 8 milyon Euro bandında. U23 kontenjanına da uygun olması teknik heyetin bu transfere öncelik vermesindeki temel faktörlerden.

        Cezayirli futbolcunun Young Boys ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Young Boys forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

        Siyah-beyazlılarda merakla beklenen orta saha takviyesi için ise hareketliliğin bu hafta başlaması bekleniyor. Futbol direktörü Serkan Reçber, orta alan takviyesi için de arayışlarını sürdürürken hazırlanan rapor başkan Serdal Adalı'ya da sunulacak.

