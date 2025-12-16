Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında yine kayıp yaşarken gözler bir yandan da ara transferde.

5 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda takviyelere hazırlanan siyah-beyazlılar, önceliği stoper, sol bek ve orta sahaya veriyor.

Futbol direktörü Serkan Reçber, geçtiğimiz haftadan itibaren yurt dışı seferlerine başlarken stoper ve sol bek için ilk temasları kurdu. Reçber'in bu hafta orta saha için yeni bir sefere çıkması bekleniyor.

Futbol direktörü Serkan Reçber, Avrupa Ligi'nde oynanan Young Boys-Lille maçını stadyumdan takip ederken İsviçre ekibi ve oyuncu tarafı ile de ilk temasları gerçekleştirdi.

David Jurasek ile devre arasında yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlıların sol bek listesinin başında ise önceki sezonlarda da gündeme gelen Jaouen Hadjam yer alıyor.

22 yaşındaki futbolcu için konuşulan bonservis ise 8 milyon Euro bandında. U23 kontenjanına da uygun olması teknik heyetin bu transfere öncelik vermesindeki temel faktörlerden.

Cezayirli futbolcunun Young Boys ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Young Boys forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.