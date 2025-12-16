Habertürk
        Axios: Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı

        Axios'un haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri Raid Saad suikastı nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu azarladı. Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın çevresindeki Beyaz Saray yetkililerinin, Netanyahu'ya talimatı bizzat verdiği Raid Saad suikastı sonrasında "küfürler yağdırdığı" öne sürüldü

        Giriş: 16.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:21
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad'a düzenlenen suikastın ateşkesin ihlali olduğu mesajını ileterek çok sert tepki gösterdiği iddia edildi.

        Amerikan Axios sitesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray yetkililerinin Raid Saad suikastı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu azarladığı bildirildi.

        Washington yönetiminin suikast sonrası Başbakan Netanyahu yönetimini sert bir dille kınadığını vurgulayan ABD’li yetkili, "Beyaz Saray'ın Netanyahu'ya mesajı şuydu: 'Eğer itibarınızı zedelemek ve anlaşmalara uymadığınızı göstermek istiyorsanız buyurun, ama Gazze'deki anlaşmaya arabuluculuk eden Başkan Trump'ın itibarını zedelemenize izin vermeyeceğiz'." dedi.

        Yedioth Ahronot gazetesi de ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki Beyaz Saray yetkililerinin, Netanyahu'ya talimatı bizzat verdiği Raid Saad suikastı sonrasında "küfürler yağdırdığı" iddiasına yer vermişti.

        ABD'Lİ YETKİLİLER NETANYAHU'DAN "BIKMIŞ VAZİYETTE"

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in artık Netanyahu'dan "bıkmış vaziyette" olduklarının altını çizen ABD’li yetkililer, "Steve ve Jared, İsrail'in Gazze’ye ilişkin çeşitli konulardaki uzlaşmaz tavrından dolayı kızgın." dedi.

        Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne saldırılarla birlikte son iki yılda uluslararası toplumdan dışlandığının altını çizen ABD’li yetkililerinden biri, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin neden onunla görüşmeyi reddettiğini ve Abraham Anlaşmalarından beş yıl sonra neden hala Birleşik Arap Emirliklerine davet edilmediğini kendisine sormalı." ifadelerini kullandı.

        Trump yönetiminin bu durumu düzeltmek için çok çalıştığını belirten ABD’li yetkili, "Ancak Netanyahu gerilimi azaltmak için gerekli adımları atmak istemiyorsa, Abraham Anlaşmalarını genişletmeye çalışarak zamanımızı boşa harcamayacağız." dedi.

        Washington yönetiminin Netanyahu hükümetinden yalnızca Gazze Şeridi konusunda değil aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinden de son derece rahatsız olduğunun altını çizen ABD’li yetkili, "Ondan Arap dünyasında provokasyon olarak algılanan adımlar atmamasını istiyoruz." ifadesine de yer verdi.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

        ABD yönetiminin sert bir tepki gösterdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 29 Aralık’ta Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Trump ile görüşmesi bekleniyor.

        Raid Saad suikastı

        İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 İsrail askerinin yaralandığını ileri sürmüş, buna karşılık Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey isimlerinden Saad'ın hedef alındığını aktarmıştı.

        Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Saad'ın, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

