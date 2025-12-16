KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman

Türkiye, KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması amacıyla yürütülecek İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi için 1.5 milyar Euro kaynak temin etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Türkiye, çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman teminini sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi onaylandı. Proje, Vakıfbank tarafından yürütülecek.

Proje kapsamında, Vakıfbank'ın çeşitli kreditörlerden temin ettiği 1.5 milyar Euro'ya kadar kredinin 750 milyon Euro'luk Dünya Bankası garantisi sağlanacak.