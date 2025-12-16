Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.456,34 %1,28
        DOLAR 42,7094 %0,02
        EURO 50,2438 %0,06
        GRAM ALTIN 5.893,40 %-0,27
        FAİZ 38,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 86,69 %-1,44
        BITCOIN 86.509,00 %0,35
        GBP/TRY 57,1046 %-0,06
        EUR/USD 1,1754 %0,01
        BRENT 60,21 %-0,58
        ÇEYREK ALTIN 9.635,70 %-0,27
        Haberler Ekonomi Para KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman - Para Haberleri

        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Dünya Bankası ile yürütülen uzun soluklu işbirliğimiz kapsamında kadın ve gençlerimize yönelik istihdam olanaklarının artırılmasının ekonomik gelişmeye önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye, KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması amacıyla yürütülecek İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi için 1.5 milyar Euro kaynak temin etti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Türkiye, çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman teminini sürdürüyor.

        Bu kapsamda son olarak Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi onaylandı. Proje, Vakıfbank tarafından yürütülecek.

        Proje kapsamında, Vakıfbank'ın çeşitli kreditörlerden temin ettiği 1.5 milyar Euro'ya kadar kredinin 750 milyon Euro'luk Dünya Bankası garantisi sağlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum