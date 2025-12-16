GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dijital platform Gain Medya A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon başlatıldı.

Şüpheliler Berkin KAYA, Barbaros Reşat GÜLCAN ve Selahattin AYDIN’ın yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ŞİRKETE AİT TÜM KURULUŞLARA TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyum olarak atandı.