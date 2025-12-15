Habertürk
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü

        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye hava sahasına yaklaşan bir hava izi tespit edildiği bildirilirken, "Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür." denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 21:02 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:06
        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğünü bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi.

        Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

