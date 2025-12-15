The Guardian yazdı: Beşar Esad Moskova'da yeniden öğrenci oldu
8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'den kaçan Beşar Esad'ın Moskova'da yeniden öğrencilik hayatına geri döndüğü iddia edildi. The Guardian'ın haberine göre, Esad, Moskova'da ismi gizli tutulan bir üniversitede göz hekimliği derslerine başladı ve aynı zamanda Rusçasını da geliştiriyor
İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kaçtığı Moskova'da yeniden tıp eğitimine başladığını öne sürdü.
Guardian'a konuşan Esad ailesine yakın bir kaynak, Beşar Esad'ın göz hastalıkları dersleri aldığını söyledi.
Esad ailesiyle iletişimini sürdüren bir arkadaşı, "Rusça öğreniyor ve göz hastalıkları konusundaki bilgilerini tazeliyor. Bu onun tutkusu, belli ki paraya ihtiyacı yok." dedi. "Suriye'deki savaş başlamadan önce bile Şam'da düzenli olarak göz doktorluğu yapıyordu" diyen kaynak, Moskova'daki elit zenginlerin Esad'ın hasta kitlesini oluşturabileceğini iddia etti.
61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Aralık 2024'te ülkesinden kaçan Esad'ın ailesiyle Moskova ve BAE'de izole, sessiz ve lüks bir hayat yaşadığı ifade edildi.
"ÇOK SESSİZ BİR HAYAT YAŞIYOR"
Esad ailesine yakın bir kaynak, ailenin muhtemelen Moskova'da prestijli Rublyovka'da ikamet ettiğini söyledi ve "Çok sessiz bir hayat yaşıyor. Dış dünyayla neredeyse hiç teması yok. Sadece sarayında bulunan birkaç kişiyle, örneğin Mansur Azzam (eski Suriye Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı) ve Yasar İbrahim (Esad'ın en yakın ekonomi dostu) ile iletişim halinde" dedi.
Öte yandan Kremlin'e yakın bir kaynak, Esad'ın Putin ve Rusya'nın siyasi elitleri için de büyük ölçüde "önemsiz" olduğunu söyledi. Kaynak, "Putin'in iktidar üzerindeki kontrolünü kaybeden liderlere karşı sabrı yok ve Esad artık etkili bir figür veya akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir konuk olarak bile görülmüyor" dedi.