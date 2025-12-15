The Guardian yazdı: Beşar Esad Moskova'da yeniden öğrenci oldu

İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kaçtığı Moskova'da yeniden tıp eğitimine başladığını öne sürdü.

Guardian'a konuşan Esad ailesine yakın bir kaynak, Beşar Esad'ın göz hastalıkları dersleri aldığını söyledi.

Esad ailesiyle iletişimini sürdüren bir arkadaşı, "Rusça öğreniyor ve göz hastalıkları konusundaki bilgilerini tazeliyor. Bu onun tutkusu, belli ki paraya ihtiyacı yok." dedi. "Suriye'deki savaş başlamadan önce bile Şam'da düzenli olarak göz doktorluğu yapıyordu" diyen kaynak, Moskova'daki elit zenginlerin Esad'ın hasta kitlesini oluşturabileceğini iddia etti.

61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Aralık 2024'te ülkesinden kaçan Esad'ın ailesiyle Moskova ve BAE'de izole, sessiz ve lüks bir hayat yaşadığı ifade edildi.

"ÇOK SESSİZ BİR HAYAT YAŞIYOR"

Esad ailesine yakın bir kaynak, ailenin muhtemelen Moskova'da prestijli Rublyovka'da ikamet ettiğini söyledi ve "Çok sessiz bir hayat yaşıyor. Dış dünyayla neredeyse hiç teması yok. Sadece sarayında bulunan birkaç kişiyle, örneğin Mansur Azzam (eski Suriye Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı) ve Yasar İbrahim (Esad'ın en yakın ekonomi dostu) ile iletişim halinde" dedi.