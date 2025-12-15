Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
Erzincan'da, arkadaşlarıyla ava çıkan 54 yaşındaki Hüseyin U., domuz saldırısına uğradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Giriş: 15.12.2025 - 13:47 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:26
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Gülbahçe köyü yakınlarındaki arazide arkadaşlarıyla ava çıkan 54 yaşındaki Hüseyin U. bir domuzun saldırısına uğradı.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hüseyin U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
