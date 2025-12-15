Singo için ayrılık iddiası! Galatasaray'ın sezon başında 30.7 milyon Euro'ya Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için flaş bir iddia geldi. Sky Sport'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli sağ bekle yolları ayırmak istediği belirtildi.

