        Galatasaray'da Singo için ayrılık iddiası! - Galatasaray Haberleri

        Singo için ayrılık iddiası!

        Galatasaray'ın sezon başında 30.7 milyon Euro'ya Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için flaş bir iddia geldi. Sky Sport'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli sağ bekle yolları ayırmak istediği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 15:12 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:12
        Singo için ayrılık iddiası!
        Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlarken, İtalya basınından flaş bir ayrılık iddiası geldi.

        Sky Sport muhabiri Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sarı-kırmızılılar, performansından memnun kalmadığı Wilfried Singo ile yollarını ayırmak istiyor.

        SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR

        Haberde; Fildişi Sahilli sağ bekin Türk futboluna uyum sağlamakta zorlandığı belirtilirken, Singo'nun İtalya Serie A'ya dönmeyi hayal ettiği vurgulandı.

        24 yaşındaki futbolcunun Liverpool'a önerildiği, ancak İngiliz devinin transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.

        GALATASARAY 25-30 MİLYON EURO İSTİYOR

        Galatasaray'ın Singo için 25-30 milyon Euro'luk teklifler beklediği, bu rakamın altına yıldız ismi bırakmak istemediği belirtildi.

        Sezon başında 30.7 milyon Euro'ya Monaco'dan transfer edilen Singo, Galatasaray formasıyla 10 maçta 583 dakika süre alırken 1 asist yaptı.

