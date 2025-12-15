Habertürk
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulun müdürü, okul bahçesinde sırada dururken yanına çağırdığı öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:41
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Bursa'da olay, 12 Aralık’ta, İnegöl ilçesindeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda meydana geldi.

        ÖĞRENCİYİ YANINA ÇAĞIRDI

        Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., Muhammed K. (11) isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı.

        YAKASINDAN TUTUP İTTİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. Muhammed K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

