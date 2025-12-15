Coğrafi işaretli bu lezzet için "Kökeni Antakya'nın kadim mutfak kültürüne dayanan, ince ince tel haline getirilmiş yufkadan yapılan ve içi tuzsuz, kremamsı peynirle doldurulan geleneksel bir künefe çeşididir. Bu tatlının kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanır ve günümüzde de Antakya'nın mutfak mirasını ve geleneklerini temsil eden en otantik lezzetlerden biri olmayı sürdürür" denildi.