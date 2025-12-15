Habertürk
        Haberler Yaşam 2025'in en iyi tatlıları sıralandı... Künefe dünyanın en iyi tatlısı!

        Taste Atlas, 2025'in en iyi tatlılarını sıraladı

        Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi tatlıları' listesi hazırladı. Antakya künefesi listenin ilk sırasında yer aldı. Peki Türkiye'den başka hangi lezzetlerimiz listede yer alıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 10:11 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en iyi tatlıları sıraladı. Okurların verdiği oylamayla belirlenen 'En iyi 100 tatlı' listesinde Antakta künefesi birinci seçildi.

        2

        Coğrafi işaretli bu lezzet için "Kökeni Antakya'nın kadim mutfak kültürüne dayanan, ince ince tel haline getirilmiş yufkadan yapılan ve içi tuzsuz, kremamsı peynirle doldurulan geleneksel bir künefe çeşididir. Bu tatlının kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanır ve günümüzde de Antakya'nın mutfak mirasını ve geleneklerini temsil eden en otantik lezzetlerden biri olmayı sürdürür" denildi.

        3

        Cornwall ile özdeşleşen geleneksel bir İngiliz dondurması olan, tam yağlı süt, yumurta ve kaymak kullanılarak hazırlanan 'Clotted cream ice cream' 2. seçildi.

        4

        İtalya'nın meşhur fıstıklı dondurması listenin 3.'sü oldu.

        5

        En iyi 100 tatlı' listesinde Türk lezzetleri de bulunuyor.

        Listeye 5. sıradan giren Gaziantep baklavası için "Kökeni Osmanlı'ya dayanan baklava, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı sultanlarının ana saray ikametgahı olan Topkapı Sarayı'ndaki saray mutfağı ustalarının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir" sözleri kullanıldı.

        6

        Fıstıklı sarma da baklavayı takip ederek 6. sırada kendine yer buldu.

        7

        Yoğun kıvamıyla turistlerin gözdesi olan Maraş dondurması 21. sırada bulunuyor.

        8

        Süt, şeker, pirinç ile hazırlanan, daha sonra üzeri kızarana kadar pişirilen fırın sütlaç 45. sırada yer alıyor.

        9

        Bir başka sütlü tatlımız olan kazandibi ise 70. sırada öne çıkıyor. Baklava ise 77. sırada karşımıza çıkıyor.

        10

        Listenin ilk 20'sine giren lezzetler şu şekilde:

        Antakya Künefesi – Türkiye

        Clotted Cream Ice Cream – İngiltere

        Gelato al Pistacchio – İtalya

        Strudel – İtalya

        Gaziantep Baklavası – Türkiye

        Fıstıklı Sarma – Türkiye

        Tembleque – Porto Riko

        Crêpes Sucrées (Tatlı krep) – Fransa

        Tinginys – Litvanya

        Pão de Ló de Ovar – Portekiz

        11

        Cremolada – Peru

        Kladdkaka – İsveç

        Pavê – Brezilya

        Pisang Goreng (Kızartılmış muz) – Endonezya

        Carlota de Limón – Meksika

        Vánoční Cukroví – Çekya

        Nutella Crêpes – Fransa

        Bambalouni – Tunus

        Kunāfah (Mısır usulü) – Mısır

        Soufflé au Chocolat (Çikolatalı sufle) – Fransa

        #Antakya künefesi
        #taste atlas
        #en iyi tatlılar
