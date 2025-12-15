Taste Atlas, 2025'in en iyi tatlılarını sıraladı
Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi tatlıları' listesi hazırladı. Antakya künefesi listenin ilk sırasında yer aldı. Peki Türkiye'den başka hangi lezzetlerimiz listede yer alıyor?
Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en iyi tatlıları sıraladı. Okurların verdiği oylamayla belirlenen 'En iyi 100 tatlı' listesinde Antakta künefesi birinci seçildi.
Coğrafi işaretli bu lezzet için "Kökeni Antakya'nın kadim mutfak kültürüne dayanan, ince ince tel haline getirilmiş yufkadan yapılan ve içi tuzsuz, kremamsı peynirle doldurulan geleneksel bir künefe çeşididir. Bu tatlının kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanır ve günümüzde de Antakya'nın mutfak mirasını ve geleneklerini temsil eden en otantik lezzetlerden biri olmayı sürdürür" denildi.
Cornwall ile özdeşleşen geleneksel bir İngiliz dondurması olan, tam yağlı süt, yumurta ve kaymak kullanılarak hazırlanan 'Clotted cream ice cream' 2. seçildi.
İtalya'nın meşhur fıstıklı dondurması listenin 3.'sü oldu.
En iyi 100 tatlı' listesinde Türk lezzetleri de bulunuyor.
Listeye 5. sıradan giren Gaziantep baklavası için "Kökeni Osmanlı'ya dayanan baklava, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı sultanlarının ana saray ikametgahı olan Topkapı Sarayı'ndaki saray mutfağı ustalarının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir" sözleri kullanıldı.
Fıstıklı sarma da baklavayı takip ederek 6. sırada kendine yer buldu.
Yoğun kıvamıyla turistlerin gözdesi olan Maraş dondurması 21. sırada bulunuyor.
Süt, şeker, pirinç ile hazırlanan, daha sonra üzeri kızarana kadar pişirilen fırın sütlaç 45. sırada yer alıyor.
Bir başka sütlü tatlımız olan kazandibi ise 70. sırada öne çıkıyor. Baklava ise 77. sırada karşımıza çıkıyor.
Listenin ilk 20'sine giren lezzetler şu şekilde:
Antakya Künefesi – Türkiye
Clotted Cream Ice Cream – İngiltere
Gelato al Pistacchio – İtalya
Strudel – İtalya
Gaziantep Baklavası – Türkiye
Fıstıklı Sarma – Türkiye
Tembleque – Porto Riko
Crêpes Sucrées (Tatlı krep) – Fransa
Tinginys – Litvanya
Pão de Ló de Ovar – Portekiz
Cremolada – Peru
Kladdkaka – İsveç
Pavê – Brezilya
Pisang Goreng (Kızartılmış muz) – Endonezya
Carlota de Limón – Meksika
Vánoční Cukroví – Çekya
Nutella Crêpes – Fransa
Bambalouni – Tunus
Kunāfah (Mısır usulü) – Mısır
Soufflé au Chocolat (Çikolatalı sufle) – Fransa