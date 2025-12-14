Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil suç makinesi çıktı! 'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Katil suç makinesi çıktı! 'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!

        Zonguldak'ta korkunç bir cinayet işlendi. Olayda Cem Çakı adlı saldırgan, kendisine 'Eşimen neden baktın' diyen Murat Yangun'u çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 15:09 Güncelleme: 14.12.2025 - 15:37
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Zonguldak'ta Cem Çakı (51), kendisine 'Eşimen neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü, araya girmek isteyen tekel bayi işletmecisi H.G.'yi (25) de yaraladı.

        DHA'nın haberine göre polise teslim olan Cem Çakı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün akşam Kozlu ilçesinde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. Cem Çakı ile kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yangun, alışveriş için tekel bayisine yöneldiğinde Cem Çakı cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.

        Çakı, önce Murat Yangun’u ardından da araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun ile kolundan yaralanan H.G. hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı ise olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. H.G.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        8 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ

        8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı, polise kimsenin eşine bakmadığını, Murat Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını ve ayırmaya gelen tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi.

        Yangun'un ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cem Çakı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

