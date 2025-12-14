Habertürk
        Avustralya'da silahlı saldırı

        Avustralya'da silahlı saldırı

        Son dakika... Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polisler çevreden uzak durulması yönünde uyarı yaptı. Avustralya Başbakanı Albanese'nin Sözcüsü, "Bondi'de aktif bir güvenlik durumunun farkındayız. Bölgedeki insanları Yeni Güney Galler Polisi'nden gelen bilgilere uymaya çağırıyoruz" dedi.

        14.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 14.12.2025 - 12:48
        Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na silahlı saldırı düzenlendi, polis bölgeden uzak durulması yönünde uyarıda bulundu. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Avustralya polisi Pazar günü yaptığı açıklamada, Sydney'deki Bondi Plajı'nda silah sesleri ve yaralanmalar olduğuna dair ihbarların ardından iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Yeni Güney Galler polisi X'te yaptığı bir paylaşımda, "Polis operasyonu devam ediyor ve insanları bölgeden uzak durmaya çağırmaya devam ediyoruz" dedi.

        Sydney Morning Herald, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Bir görgü tanığı Herald'a verdiği demeçte yerde yatan en az 10 kişi gördüğünü söyledi.

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Sözcüsü, "Bondi'de aktif bir güvenlik durumunun farkındayız. Bölgedeki insanları Yeni Güney Galler Polisi'nden gelen bilgilere uymaya çağırıyoruz" dedi.

        "SALDIRI HANUKA KUTLAMALASI SIRASINDA OLDU"

        Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi eş başkanı Alex Ryvchin, Sky News'e verdiği röportajda, silahlı saldırının gün batımında başlayan Yahudi bayramı Hanuka'yı kutlayan bir etkinlik sırasında sahilde meydana geldiğini söyledi.

        Ryvchin, "Bu, Yahudi topluluğunun mutlu bir olayı kutlamak için bir araya geldiği en iyi hali. Eğer bu şekilde kasıtlı olarak hedef alındıysak, bu hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir ölçekte bir şey. Korkunç bir olay" dedi ve basın danışmanının saldırıda yaralandığını ekledi.

