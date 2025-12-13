Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı

Science dergisinde yayımlanan bir makalede, olası İstanbul depremine ilişkin uyarıda bulunuldu.

Makalede, Ana Marmara Fayı'nın İstanbul açısından sismik risk oluşturduğu belirtilirken, bu fayda yer alan hareketliliğin batıdan doğuya ilerlediğine dikkat çekildi.

Söz konusu makalede, son 15 senede meydana gelen sismik hareketliliğe işaret edilirken, depremlerin doğuya doğru bir eğilim gösterdiği vurgulandı. Makalede, "kilitli" olarak nitelendirilen Prens Adaları segmentinde gerçekleşebilecek bir depremin büyüklüğünün 7 ve üzerine ulaşabileceği kaydedildi.

Makalede, 2025 yılında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin, Marmara'da son 60 yıldaki en büyük deprem olduğu belirtildi.

Makale, ABD basınının da dikkatini çekti. New York Times'ta (NYT) yer alan haberde, Türkiye'nin en büyük şehrinin sismik bir felaketle karşı karşı olduğu dile getirildi. NYT'ye konuşan sismolog Patricia Martinez Garzon, depremlerin tahmin edilemeyeceğini söylerken, "Depremin etkilerinin azaltılmasına ve olağan dışı bir durum olup olmadığını tespit etmeye odaklanmalıyız." diye konuştu.

Konuya ilişkin, Habertürk TV'de Serap Belet'in sorularını yanıtlayan Deprem Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar yapılan tüm bilimsel yayınlarda, "Marmara'da deprem olmayacak" diyen hiç kimse yok. Bugün belirtilen yayın ve ondan kısa bir süre önce çıkan başka bir yayında da 23 Nisan'da Marmara Denizi içinde, Silivri açıklarında olan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve onun artçıları izlendi. Bütün bunlar, Marmara Denizi içindeki tehlikenin azalmadığını aksine arttığını ortaya koyuyor. Bilimsel yayınların bize gösterdiği şey bu. Dolayısıyla, İstanbul'un bir deprem tehlikesi altında olduğu gerçeğini, bir iki bilimsel yayın daha tekrarlamış oldular."

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de ilgili makaleye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, bir Amerikan gazetesinin paylaşımı üzerine (The New York Times) Marmara’da deprem haberleri yine çoştu. Kim ne diyor bilmem. Marmara denizinde tarihten önce, Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde deprem oldu. Cumhuriyet dönminde de er geç olacak. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini “deprem dirençli” yapacaksın o kadar. KENTSEL DÖNÜŞÜM deprem dirençli kent değildir."