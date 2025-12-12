Habertürk
        Lucas Torreira'nın platonik aşkı da bitti  - Magazin haberleri

        Lucas Torreira'nın platonik aşkı da bitti 

        Lucas Torreira'nın platonik aşkı da sona erdi. Torreira, yeniden ilişki yaşamak istediği Devrim Özkan'ı hayatından tamamen çıkardı 

        Giriş: 12.12.2025 - 21:08 Güncelleme: 12.12.2025 - 21:10
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Anlaşılan o ki Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan'ı hayatından tamamen çıkardı.

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ilişkilerinin başladığı Mart 2023'ten geçtiğimiz eylül ayına kadar defalarca ayrılıp, defalarca barıştı. Son ayrılıklarının ardından Torreira, Özkan'ın sosyal medya hesabını yeniden takip etmeye başlayarak eski sevgilisine; "Tekrar" mesajı gönderdi.

        Birliktelikleri sırasında Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın İstanbul'daki her maçını stadyumda seyrediyordu.
        Birliktelikleri sırasında Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın İstanbul'daki her maçını stadyumda seyrediyordu.

        Ne var ki Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın takibine takiple cevap vermeyince "Tekrar" çağrısına kayıtsız kaldığını gözler önüne serdi. Torreira, hakkında 'Platonik âşık' yorumlarının yapıldığı yaklaşık bir aylık bekleyişten sonra ilişkilerinin yeniden başlaması adına Özkan'dan bir adım görmeyince ünlü oyuncunun sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı.

        Görünen o ki Lucas Torreira ile Devrim Özkan, birbirleri için aşk defterini tamamen kapattı.

        İLİŞKİLERİNİN KRONOLOJİSİ

        ♦ 2023

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın ilişkisi, mart ayında su yüzüne çıktı. ABD'nin Miami kentinde birlikte görüntülenmelerinin ardından, Özkan, Torreira ile ilişkisini doğruladı. Daha sonra da Lucas Torreira, sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliği kendi adına onayladı. Yıl sonunda, Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'ı memleketi Uruguay'a götürmesi evlilik iddialarını da beraberinde getirdi.

        ♦ 2024

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın ilişkisi, ocakta ilk büyük sınavını verdi. Çiftin sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması ve fotoğraflarını silmesiyle ayrılık kararı anlaşıldı. Devrim Özkan, katıldığı bir programda; "Son ilişkin sana ne öğretti?" şeklindeki soruya; "Hayatında ne kadar çok seversen sev bir insanı, hiçbir zaman o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme. Bunu öğrendim" cümleleriyle cevap vermesi Lucas Torreira'yı sevmesinin ilişkinin devamı için yeterli olmadığını dile getirdi. Özkan'ın bu sözleri, Torreira'nın Devrim Özkan'ın oyunculuk yapmasını istemediği veya evlenmeye yanaşmadığı, ilişkilerinin de bu nedenle sürmediği şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu. Ayrılık uzun sürmedi. Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Bu barışma sonrası yaşananlar ise ilişkinin ne kadar çalkantılı olduğunun en büyük göstergesi oldu.

        ♦ 2025

        Yılın ilk aylarında ikinci kez yollarını ayıran Lucas Torreira ile Devrim Özkan yaz aylarında tekrar barıştıktan sonra Bodrum tatiline çıktı. Fotoğraflarını görenler; "Bir daha ayrılmazlar" şeklinde yorum yapsa da kısa bir süre sonra üçüncü kez ayrıldılar. Ayrılık nedeninin Özkan'ın evlilik isteğine Torreira'nın karşılık vermemesi olduğu iddia edildi.

        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan
