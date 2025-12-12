Asgari ücret maratonu başladı ! Bakan Işıkhan: Sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağız
Milyonlarca ücretli çalışanın merakla beklediği asgari ücrette kritik toplantı bu gün başladı. Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz" dedi
8,8 milyon çalışanı doğrudan 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret maratonu bugün başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 1,5 saat süren toplantısı sona erdi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile görüştü. Ancak komisyon toplantısına katılmadı.
Komisyon toplantısı öncesinde görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.
Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
TOPLANTI ÖNCESİ MEKTUP
Öte yandan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmama gerekçelerini, komisyon toplantısı öncesinde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a bir mektupla iletti.
TÜRK-İŞ KARARIMZIN ARKASINDAYIZ
TÜRK-İŞ toplantı öncesi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada " TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla; Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Aralık 2024 tarihinden buyana geçen yaklaşık bir yıllık sürede Komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Bu nedenle TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır" denildi.