Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Brann-Fenerbahçe maçını değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Brann-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 09:57 Güncelleme: 12.12.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Spor yazarları, Brann-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

        "F.BAHÇE İLK 24'Ü GARANTİLEDİ"

        Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe dün gece deplasmanda erken skor avantajı yakaladı. Bu önemli bir moraldi. Gol de hazırlanışı ve yapılışıyla çok güzeldi. Brann, Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik almış ve yedikleri golden sonra anormal bir yüksek tempo sergilemeye başladılar. Maçın bundan sonrasının kolay geçmeyeceği görülüyordu. Ama rakibin 18. dakikada kırmızı kart görmesiyle bütün saha içi dengeleri Fenerbahçe'ye geçti. İkinci golden sonra da rakibin hiç direnci kalmadı. Sonuçta da farklı bir galibiyetle Fenerbahçe ilk 24'ü garantiledi. Daha fazlası olur mu bekleyip göreceğiz.

        REKLAM

        "TALISCA'NIN GECESİ"

        Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Stuttgart maçında net kırmızıyı, Plzen'de VAR'a rağmen net penaltıyı değerlendirmeyen UEFA hakemlerine karşı yapılan itirazların sonucu da alındı diyebiliriz dün. Başakşehir maçı sonrası 'skoru korumamız lazımdı. Büyük takımlar bunu başarmalı' diyen Tedesco'nun takımı, kendisinin saha kenarında olmadığı bir 90 dakikada tam da böyle oynayarak, sakin kalarak, acele etmeyerek farklı skora gitti. Talisca'nın gecesi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki devamı için kalan iki maçta alınacak bir puanı yeterli hale getirdi.

        "MORAL VE ÖZGÜVEN KAZANDI"

        İlker Yağcıoğlu (Takvim): Ligdeki son iki maçında 4 puan kaybederek morali bozulan Fenerbahçe, Brann deplasmanından aldığı galibiyetle hem moral hem de özgüven kazandı. Şimdi yoluna daha iyi devam edecektir.

        "GOLLERİYLE NORVEÇ'İ ISITTI"

        Mustafa Çulcu (Fotomaç): Fenerbahçe oyunu çok iyi domine etti, goller arka arkaya geldi. Talisca'nın gecesi oldu adeta, hattrick yaptı. Golleriyle soğuk Norveç'i ısıttı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri Brann takımının nerdeyse 9.5 katı. Bu alınan farklı galibiyet büyütülmemeli. Fenerbahçe için olması gereken bir galibiyet. Kazasız geçilmesi harika. Şimdi hedef Aston Villa maçı. Tebrikler ve başarılar Fenerbahçe...

        Norveç'te Fener destanı!
        Norveç'te Fener destanı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        Norveç'te Fener destanı!
        Norveç'te Fener destanı!
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı