Spor yazarları Brann-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları, Brann-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

"F.BAHÇE İLK 24'Ü GARANTİLEDİ" Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe dün gece deplasmanda erken skor avantajı yakaladı. Bu önemli bir moraldi. Gol de hazırlanışı ve yapılışıyla çok güzeldi. Brann, Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik almış ve yedikleri golden sonra anormal bir yüksek tempo sergilemeye başladılar. Maçın bundan sonrasının kolay geçmeyeceği görülüyordu. Ama rakibin 18. dakikada kırmızı kart görmesiyle bütün saha içi dengeleri Fenerbahçe'ye geçti. İkinci golden sonra da rakibin hiç direnci kalmadı. Sonuçta da farklı bir galibiyetle Fenerbahçe ilk 24'ü garantiledi. Daha fazlası olur mu bekleyip göreceğiz.

"TALISCA'NIN GECESİ" Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Stuttgart maçında net kırmızıyı, Plzen'de VAR'a rağmen net penaltıyı değerlendirmeyen UEFA hakemlerine karşı yapılan itirazların sonucu da alındı diyebiliriz dün. Başakşehir maçı sonrası 'skoru korumamız lazımdı. Büyük takımlar bunu başarmalı' diyen Tedesco'nun takımı, kendisinin saha kenarında olmadığı bir 90 dakikada tam da böyle oynayarak, sakin kalarak, acele etmeyerek farklı skora gitti. Talisca'nın gecesi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki devamı için kalan iki maçta alınacak bir puanı yeterli hale getirdi.

"MORAL VE ÖZGÜVEN KAZANDI" İlker Yağcıoğlu (Takvim): Ligdeki son iki maçında 4 puan kaybederek morali bozulan Fenerbahçe, Brann deplasmanından aldığı galibiyetle hem moral hem de özgüven kazandı. Şimdi yoluna daha iyi devam edecektir.