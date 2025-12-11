Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti.

PPK, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42.5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36.5’e indirdi.

TCMB son olarak ekim toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Eylül toplantısında 250 baz puan, temmuzda ise 300 baz puanlık indirim gelmişti. Böylece bugün ile beraber 4 toplantı üst üste faiz indirimine gidilmiş oldu. Söz konusu 4 toplantıda toplam 800 baz puanlık indirim yapıldı.

"KASIMDA ENFLASYON BEKLENENDEN DÜŞÜK GELDİ"

PPK tarafından bugün yapılan açıklamada kasım ayında tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleştiği ifade edildi. Enflasyonun ana eğiliminin eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilediği belirtilen açıklamada "Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.