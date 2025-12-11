Habertürk
        Merkez Bankası'ndan üst üste 4. faiz indirimi

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 150 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 38'e çekti. Böylece 4 toplantı üst üste faiz indirim kararı alınmış oldu. Bugün yayımlanan karar metninde kasım ayında tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleştiği belirtildi

        Giriş: 11.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 11.12.2025 - 14:24
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti.

        PPK, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42.5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36.5’e indirdi.

        TCMB son olarak ekim toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Eylül toplantısında 250 baz puan, temmuzda ise 300 baz puanlık indirim gelmişti. Böylece bugün ile beraber 4 toplantı üst üste faiz indirimine gidilmiş oldu. Söz konusu 4 toplantıda toplam 800 baz puanlık indirim yapıldı.

        "KASIMDA ENFLASYON BEKLENENDEN DÜŞÜK GELDİ"

        PPK tarafından bugün yapılan açıklamada kasım ayında tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleştiği ifade edildi. Enflasyonun ana eğiliminin eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilediği belirtilen açıklamada "Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.

        Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtilen karar metninde şu ifadeler yer aldı:

        "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

