Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı

        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı

        Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonuna katılan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan ve saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ailesinden olduğu öğrenilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 22:21 Güncelleme: 11.12.2025 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonuna katılan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan, saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ailesinden 5 kişi tutuklandı.

        Çekmeköy'deki bir eve 8 Aralık'ta düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

        REKLAM

        TUTUKLANDILAR

        Saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen Ramazan A'nın eşi, annesi, babası Cemal A, kardeşi Çetin A. ve onun eşi polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Emniyet ekiplerince, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve 8 Aralık'ta sabah 07.30 sıralarında narkotik operasyonu yapılmış, evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A. (35) öldürülmüş, Çetin A. (27) ve Cemal A. (58) ise yakalanmıştı.

        Baba Cemal A'nın "kasten yaralama", oğlu Çetin A'nın ise "tehdit", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "görevi yaptırmamak için direnme", "kötü muamele", "çocuğun kaçırılması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 21 suç kaydı olduğu belirlenmişti. Çatışmada öldürülen Ramazan A'nın ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "bilişim yoluyla hırsızlık" ve "kötü muamele" suçlarından 10 suç kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

        Şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Çekmeköy'deki eve yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin arama işlemi yapıldığı esnada olayın meydana geldiği aktarılmıştı.

        POLİSLERE 11 EL ATEŞ AÇMIŞTI

        Ayrıca operasyona giden ekiplerin Ramazan A'nın dairesinin ziline bastığı, ancak kapının açılmadığı, bunun üzerine polis ekiplerinin koçbaşıyla kapıya vuracakları sırada Ramazan A'nın kapıyı aralayıp polislere 11 el ateş ettiği, Emre Albayrak'ın da bu sırada yaralandığı öğrenilmişti. Polis ekiplerince şüphelilerin dairelerinde yapılan aramalarda Ramazan A'nın evinde tabanca, hassas terazi, 90 santimetre boyunda sarı renkli kılıç, uzak doğu kökenli savaş bıçağı olarak bilinen karambit, babası Cemal A'nın yatak odasındaki çelik kasada tabanca ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulunurken, Çetin A'nın evinde ise satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı