Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonun tek hanelere düşeceği tarihi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk ekonomisiyle ilgili 2026 ve 2027 yıllarını işaret eden çok önemli açıklamalarda bulundu. Kira enflasyonuna da değinen Bakan Şimşek, konut arzının artmasının kiraları olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

2027 YOL HARİTASI: ENFLASYONDA TEK HANE, CARİ AÇIKTA DARALMA

Turkuvaz Medya'da düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada Bakan Şimşek şunları söyledi: Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönem, enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem. Dolayısıyla üçüncü evre en kritik evre.

DEPREM SONRASI KONUT SEFERBERLİĞİ VE ARZ ODAKLI ADIMLAR

Deprem bölgesinde konut açığının giderildiğinin de altını çizen Bakan Şimşek "Şu anda planlanan ve uygulamakta olduğumuz 1.4 milyon konut seferberliği var. Konut ve kira enflasyonu konusunda büyük bir çaba var. Arz yönlü politikalarda dezenflasyonu destekleyici bir konuma gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, açıklamalarına şöyle devam etti: "Vergi harcamalarını azaltıyoruz. Bu sene bütçe açığı yüzde 3 civarına inecek. Bütçedeki iyileşme öngördüğümüzden daha iyi gidiyor. Bütçe açığı azaldıkça biz piyasadan daha az borçlanacağız özel sektöre daha fazla kaynak bırakacağız. Son 3 yılda depremin etkisiyle 90 milyar dolar para harcadık. 2025'te bütçe hedeflerini tutturmuş olacağız."