Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önceliğini savunmaya verdi. Siyah-beyazlılar, stoper bölgesi için Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu gündemine aldı.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlı ekip, devre arasında öncelikli olarak savunmaya takviye yapmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın gündeminde ise Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'nun yer aldığı öğrenildi.
20 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
İngiliz ekibi, tecrübeli savunmacıyı geçtiğimiz sezonun devre arasında Reims'ten 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
28 yaşındaki Fildişili stoper, bu sezon 15 maçta forma giydi.