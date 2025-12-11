Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam Tunceli'de baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı

        Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle sanduka parçası bulundu

        Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan sanduka parçası, müzede koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:19
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Tunceli'de, çok sayıda kale, tarihi köprü, mezar taşı, cami, kilise ve höyük bulunuyor.

        Tunceli Müzesi ekipleri de kültürel ve tarihi varlıkların tespiti amacıyla sürekli araziye çıkarak çalışmalar yürütüyor.

        Bazı eserleri tescilleyip turizme kazandıran ekipler, son olarak Pertek'teki Keban Baraj Gölü'nün ortasında yer alan Pertek Kalesi'nde yüzey araştırması yaptı.

        Kalenin çevresini inceleyen ekipler, baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan sanduka parçasıyla karşılaştı.

        ESERİN TAŞINMASINDA FERİBOT KULLANILDI

        Yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki eseri bulunduğu yerden almak için harekete geçen ekipler, gerekli hazırlıkların ardından Pertek İskelesi'ne getirilen vinci feribota bindirerek kaleye doğru yola çıktı.

        Yarım saatlik seyahatle kaleye ulaşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, müze müdürü Kenan Öncel ve arkeologlar Özgür Şahin ile Koray Yılmaz, mezar taşının vinç yardımıyla taşınmasını sağladı.

        Müzeye götürülen eser, işlemlerin ardından sergilenecek.

        KENTTEKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        İsmail Kaya, Tunceli'nin birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını söyledi.

        Kentteki kültürel ve tarihi varlıkları korumaya çalıştıklarını belirten Kaya, şöyle devam etti:

        "Müzede görevli arkadaşlarımızla çok önemli bir operasyona imza attık. Pertek Kalesi'nde Keban Baraj Gölü sularının çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan ve sanduka parçası olduğu tahmin edilen 2 metre uzunluğunda ve bir metre genişliğinde kültür varlığı tespit ettik. Arkadaşlarımızla birlikte eseri alıp Tunceli Müzemize kazandırdık."

        Kaya, eserin üzerinde bazı çalışmalar yapılacağını ve müzenin bahçesinde sergileneceğini anlattı.

        Meşakkatli bir çalışmayla eserin müzeye getirildiğini ifade eden Kaya, "Tunceli'de daha keşfedilmeyi bekleyen bir sürü kültür varlığımız var. Havaların ısınmasıyla bu çalışmalara ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

