Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşveren taşın altına elini koymalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Genel Kurulun ülkemiz, milletimiz ve iş hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belirlenecek yol haritasının iş dünyamızın tamamı için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

2.3 milyon çalışanıyla tam 63 yıldır TİSK kurumsal ve güçlü bir varlık gösteriyor. Ülkemizin gayrisafi yurtiçi hasılasına 200 milyar dolar, ihracatına ise 100 milyar doların üzerinde katkı sunuyor. İSO 500’deki ilk 10 işletmemizin 7’si TİSK camiası içerisindedir. İhracatımızın neredeyse yarısı TİSK bünyesindeki işletmeler tarafından gerçekleştiriliyor.

TİSK çatısı altında iş dünyamız, özellikle de işverenlerimiz için yayınlanan raporlar önemlidir. Kağıt üzerindeki hedefleri gerçeğe dönüştürmek işin özünü teşkil etmektedir. İşte tam da bu noktada TİSK’in icraat odaklı ve gerçekçi bir yaklaşımla hareket ettiğini memnuniyetle görüyoruz.

Küreselleşme tüm hızıyla devam ederken, teknoloji baş döndürücü şekilde gelişirken işletmelerimizin ve işverenlerimizin bu yeni gerçekliğe uyum sağlaması kritiktir. Çalışma barışının ve sosyal diyaloğun sağlanmasında istihdamın, üretimin ve ihracatın güçlendirilmesinde mühim bir misyonu yerine getiren TİSK camiasını yürekten kutluyorum. 3 dönemdir refah ve istikrarımızı tehdit eden sınamalarda TİSK ailesi devletin ve milletin yanında olduğunu açık ve net göstermiştir. Özgür Burak Akkol’u ve TİSK ailesinin her bir ferdini tebrik ediyorum. Olağan genel kurulla birlikte yoluna daha da güçlenerek devam edeceğine inandığım TİSK yönetim kuruluna da şimdiden başarılar diliyorum. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak ve adalet eksenindedir. İşleyen ve güven veren bir sistem hepimizin önceliğidir. Asgari ücret tespit komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya mal mülk değil, adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine hayır duaları götüreceğiz.

"HAK KONUSUNU SADECE ÜCRETE SIKIŞTIRMAK DOĞRU DEĞİLDİR" Hak konusunu sadece ücrete sıkıştırmak doğru değildir. Güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temini de hakkın bir parçasıdır. Çok üzücü iş kazaları meydana geliyor zaman zaman. Özveriyle çalışan, çabalayan emekçilerimiz yaralanıyor, kimi zaman da maalesef hayatını kaybediyor. Emekçi kardeşlerimizin rahatça ve gönül huzuruyla çalışabilmesi için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. İhmali olan kim varsa, kamu ve belediye görevlileri dahil kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Fakat işverenlerimizin de üzerine düşen tüm yükümlülükleri titizlikle yerine getirmesi gerekiyor. TİSK’in bu konuda çok önemli çalışmalar yaptığını biliyorum. Ancak sadece bu yıl içerisinde yaşanan kazaları dikkate aldığımızda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini görüyoruz. Her türlü tedbirin alınmasını sağlayacak, insan hayatını etkileyen böyle bir konuda işi asla şansa bırakmayacağız. TİSK’in bu konuda da öncü ve örnek olacağına inanıyorum. Ekonomiden demokrasiye, hak ve özgürlükten güvenliğe uzanan geniş bir alanda son 23 yılda ülkemize tarihi başarılar yaşattık. Küresel ölçekte etki sahibi bir Türkiye’yi hep birlikte inşa ettik.

İhracatımızı 36 milyar dolardan 270 milyar doların üzerine çıkarttık. Milli gelirimiz 238 milyar dolardı. 2025 yılı 3. Çeyrek rakamlarına göre 1,5 trilyon doları aştık. Ekonomik büyümemiz 21 çeyrektir sürüyor. Deprem bölgemiz için harcanan 90 milyar dolara rağmen bunları başardık. 1.9 milyar dolarlık milli gelir hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Ülke risk primimiz de düşüyor. Enflasyonda kasım ayında 0,87 gelen enflasyon doğru yolda olduğumuzu teyit etti. Fırsatçılıkla mücadelemiz de hız kesmeden devam ediyor. Enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız. Reel sektörümüzün önerilerine, taleplerine ve eleştirilerine de kulak vereceğiz. Kobilerimize çalışan başına verdiğimiz aylık 2500 TL desteği 3500 TL’ye yükseltiyoruz. Ayrıca büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz. 2025 yılı için işverenlerimize her bir işçimiz için 1000 TL veriyoruz. Ocak-Kasım döneminde istihdamın korunması amacıyla 53 milyar lira kaynak kullandık. Teşvik programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağı müjdesini de bugün burada paylaşmak istiyorum. MB, günlük reeskont limitini 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye çıkarttı. Reeskont kredilerinde ihracatçımıza enflasyonun oldukça altında bir maliyet sunuyoruz. Girişimcilerimizin finansman maliyetini yüzde 14 ile 28 bandına kadar indiriyoruz. MB bu krediler için 500 milyar liralık kaynak ayırdı.

Bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak, ihracat yapan, yeni alanlara yatırım yapan firmalarımızın yanında oluyoruz. Refahın, kalkınmanın, barışın asli olacağına inandığımız Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecimiz de sizlerin desteğini beklediğimiz bir diğer alan. Türkiye’nin bu yükten kurtulduğunda hangi ölçekte bir potansiyelin devreye gireceğini tahmin ediyoruz. Sadece ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan terör meselesini artık sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz. Gayemiz belli. Artık kan akmasın. Türkiye bu sorunu gündeminden tamamen çıkartsın. İktidar ve ittifak olarak ilk günden itibaren samimiyetimizin ve kararlılığımızın en üst düzeyde olduğunu gösterdik. Elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. Sürece muhalefet partilerinin de dahil olması için yapıcı davrandık. Komisyonun aynı özgüvenli yaklaşımı sonuna kadar devam ettireceğine inanıyorum. Biz ilk günden beri hassasiyetimizi koruyoruz ve koruyacağız. Terörsüz Türkiye menziline ancak özgüven ve cesaretle ulaşabiliriz. Türkiye’yi yarım asırlık bu sıkıntısından ancak bu şekilde kurtarabiliriz.