Jurasek'in yerine 2 aday!

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda sol beke takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralanan David Jurasek ile yollarını devre arasında ayıracak.

Çek futbolcunun durumu ile ilgili Benfica ile de temas kurulurken yerine belirlenen adaylar ise belli olmaya başladı.

Siyah-beyazlıların sol bek için gündeme aldığı isimlerden birisi sezon sonunda Utrecht ile sözleşmesi bitecek olan Souffian El Karouani oldu.

Hollanda ekibinde bu sezon lig ve Avrupa’da 24 maça çıkan El Karouani, 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ın diğer bir hedef ise tanıdık bir isim oldu.