        Jurasek'in yerine 2 aday! - Futbol Haberleri

        Jurasek'in yerine 2 aday!

        Beşiktaş, ara transfer döneminde sol bek takviyesi için harekete geçti. Devre arasında yolların ayrılması planlanan Jurasek'in yerine Souffian El Karouani ve Jaouen Hadjam gündeme gelen isimler oldu.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 12:16 Güncelleme: 11.12.2025 - 12:16
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları başladı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda sol beke takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralanan David Jurasek ile yollarını devre arasında ayıracak.

        Çek futbolcunun durumu ile ilgili Benfica ile de temas kurulurken yerine belirlenen adaylar ise belli olmaya başladı.

        Siyah-beyazlıların sol bek için gündeme aldığı isimlerden birisi sezon sonunda Utrecht ile sözleşmesi bitecek olan Souffian El Karouani oldu.

        Hollanda ekibinde bu sezon lig ve Avrupa’da 24 maça çıkan El Karouani, 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

        Beşiktaş'ın diğer bir hedef ise tanıdık bir isim oldu.

        Siyah-beyazlılar, daha önce de gündeme gelen Young Boys'tan Jaouen Hadjam'ın durumunu da bir kez daha yakından takip ediyor.

        22 yaşındaki futbolcu, İsviçre ekibinde bu sezon 25 maçta 2 gol ve 4 asist üretti.

        Hadjam'ın sözleşmesi 2028 yılında bitiyor.

