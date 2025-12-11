Habertürk
        Nobel için film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış | Dış Haberler

        Nobel için film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış

        Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhaflif Maria Corina Machado, Norveç'in başkenti Oslo'da ödülünü alabilmek için kendisine Maduro yönetimi tarafından uygulana yurtdışı çıkış yasağını delerek Oslo'ya ulaştı. Machado'nun, ABD dronlarının Karayiplerde uyuşturucu botlarını hedef aldığı bir dönemde, ülkesini tekne ile gizlice terk ettiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 11:25 Güncelleme: 11.12.2025 - 11:25
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Venezulea muhalefet lideri Machado, Oslo'daki ödül törenine katılabilmek için ülkesinden gizlice çıkış yaptı. Yıllardır ülkesinden çıkış yasağı bulunan Machado, gizli bir tekneyle ülkesinden çıkarak Oslo'ya ulaştı ancak ödül törenine zamanında ulaşamadı.

        Oslo'da konuşan ödül sahibi, yaklaşık iki yıl sonra ilk kez sürgünde yaşayan çocuklarıyla buluşmanın sevincini anlattı.

        Machado, "16 aydan fazla bir süredir kimseye sarılmadım, çocuklarıma dokunmadım. Birkaç saat içinde birdenbire en çok sevdiğim insanları görebildim, onlara dokunabildim, birlikte ağlayıp dua edebildim" dedi.

        Machado, Nobel ödüllülerin geleneksel olarak konakladığı Oslo Grand Hotel'in balkonundan onlarca kişiyi selamladı, kalabalığa el salladı ve milli marşı söyledi. Kalabalık ise Venezuela bayraklarını salladı.

        Daha sonra Machado sokağa indi ve kalabalığın önündeki bariyerleri aşarak, onu görmek için soğukta bekleyen insanlarla kucaklaştı ve el sıkıştı. Kalabalığın içinde bulunan Meksika-Alman asıllı Diana Luna, "Aylarca saklandığı ve hayatının tehlikede olduğu bu sürecin ardından, onu tüm Venezuela diasporasıyla birlikte görmek büyük bir mutluluk ve onun güvende olduğuna dair bir güvence. Ayrıca bu, Venzuela davasının hayatta kalması ve rejime daha fazla baskı uygulanması için bir yol" dedi.

        Machado'nun kızı ödülü annesi adına aldı

        Machado'nun kızı Ana Corina Sosa Machado, daha önce annesi adına Nobel Ödülü'nü kabul etmiş ve annesinin hazırladığı konuşmayı okumuştu. Konuşmada Machado, demokrasilerin hayatta kalabilmek için özgürlük için mücadele etmeye hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti. Machado konuşmasında, ödülün sadece ülkesi için değil, tüm dünya için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmişti:

        "Bu ödül, demokrasinin barış için vazgeçilmez olduğunu dünyaya hatırlatıyor. Ve her şeyden öte, biz Venezuelalıların dünyaya sunabileceği en önemli şey, bu uzun ve zorlu yolculuktan edindiğimiz ders: demokrasiye sahip olmak için özgürlük için mücadele etmeye hazır olmalıyız."

        Machado salı günü Venezuela'yı tekneyle terk etti ve Karayipler'deki Curacao adasına gitti. Oradan da özel bir uçakla Norveç'e uçtu. Machado'nun ekibi tarafından bilgilendirilen kaynak, Machado'nun Venezuela kıyılarından kaçışının güvenlik ekibi tarafından organize edildiğini söyledi.

        Venzuela'ya geri dönecek

        Perşembe günü sabahı otelde konuşan Machado, karşılaştığı risklere rağmen Venezuela'ya dönmeyi planladığını söyledi.

        Norveç Nobel Komitesi Başkanı Joergen Watne Frydnes konuşmasında Machado'nun Oslo'ya geleceğini söylediğinde seyirciler alkışlayarak sevindi. Önceki ödül sahipleri Nelson Mandela ve Lech Walesa'yı anarak, demokrasi için mücadele edenlerin "rakiplerinin asla göstermediği ahlaki saflıkla hedeflerini takip etmeleri" beklendiğini söyledi: "Diktatörlük altında yaşayan insanlar genellikle zor olan ile imkansız olan arasında seçim yapmak zorunda kalır."

        2024 yılında Machado, muhalefetin ön seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazanmasına rağmen, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaktan men edilmişti. Tartışmalı oylamanın ardından yetkililer muhalefet figürlerini tutuklamaya devam edince, Machado Ağustos 2024'te saklanmaya başlamıştı.

        Machado konuşmasında, Venezuelalıların ülkelerinin diktatörlüğe doğru sürüklendiğini zamanında fark edemediklerini söyledi. 1999'da seçilen ve 2013'teki ölümüne kadar iktidarda kalan eski devlet başkanı Hugo Chavez'e atıfta bulunan Machado, "Kurumlarımızın ne kadar kırılgan hale geldiğini fark ettiğimizde, bir zamanlar demokrasiyi devirmek için askeri darbeye öncülük eden bir adam devlet başkanı seçilmişti. Birçok kişi karizmanın hukukun üstünlüğünün yerini alabileceğini düşünüyordu. 1999'dan itibaren rejim demokrasimizi ortadan kaldırdı" dedi.

        Machado, ekim ayında Nobel Barış Ödülü'nü kazandığında, bu ödülü, bu onuru hak ettiğini söyleyen Trump'a adadı. Machado, Gazze'de insanlık dramı yaratan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da tam destek veriyor.

