Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
İstanbul Arnavutköy'de, dün gece beton mikserinin sürücüsü Ahmet Çakır, temizlik yapmak istedi. Çalışır halde olduğu öğrenilen mikserin içine düşen Çakır, hayatını kaybetti. Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı
İstanbul'da yürek yakan olay, Arnavutköy ilçesinde meydana geldi.
ÇALIŞAN MİKSERE DÜŞTÜ
Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde park halinde olan beton mikserinin sürücüsü Ahmet Çakır, aracın üzerinde temizlik yaparken mikserin içine düştü.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, caddede güvenlik önlemi aldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, mikserin içine düşen Ahmet Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Çakır'ın yakınları gözyaşına boğuldu.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.