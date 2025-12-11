Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Temizlik yapacaktı... Beton mikserinde feci ölüm | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!

        İstanbul Arnavutköy'de, dün gece beton mikserinin sürücüsü Ahmet Çakır, temizlik yapmak istedi. Çalışır halde olduğu öğrenilen mikserin içine düşen Çakır, hayatını kaybetti. Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.12.2025 - 07:32 Güncelleme: 11.12.2025 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da yürek yakan olay, Arnavutköy ilçesinde meydana geldi.

        ÇALIŞAN MİKSERE DÜŞTÜ

        Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde park halinde olan beton mikserinin sürücüsü Ahmet Çakır, aracın üzerinde temizlik yaparken mikserin içine düştü.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, caddede güvenlik önlemi aldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, mikserin içine düşen Ahmet Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Çakır'ın yakınları gözyaşına boğuldu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!