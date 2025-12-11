Nilperi Şahinkaya: Çocuk istiyoruz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; sevgilisi Baturalp Bekar ile katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıyan Nilperi Şahinkaya, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"BİZİM İÇİN EN BÜYÜK HAZİNE"

Sevenlerinin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Nilperi Şahinkaya; "Bizim için en büyük hazine insanların bizi sevmesi, bizi sayması..." dedi.

"ÇOCUK İSTİYORUZ"

Nilperi Şahinkaya, 2026 yılı için "Evlilik, çoluk çocuk... Çocuk istiyoruz" diyerek, evlilik teklifi beklediğini söyledi. Baturalp Bekar ise, sevgilisinin bu sözlerine karşılık olarak; "Sizi Paris'e bekliyorum" ifadelerini kullanarak evlenecekleri şehrin neresi olduğu konusunda ipucu verdi. Anlaşılan o ki nikâh tarihi de bir hayli yakın.