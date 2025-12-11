Habertürk
Habertürk
        Nilperi Şahinkaya: Çocuk istiyoruz

        Bir süredir yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, evlilik teklifi beklediğini açıkladı. 2026 yılı için beklentilerini dile getiren Şahinkaya; "Evlilik, çoluk çocuk... Çocuk istiyoruz" dedi

        Giriş: 11.12.2025 - 08:46 Güncelleme: 11.12.2025 - 08:46
        "Çocuk istiyoruz"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; sevgilisi Baturalp Bekar ile katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıyan Nilperi Şahinkaya, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        "BİZİM İÇİN EN BÜYÜK HAZİNE"

        Sevenlerinin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Nilperi Şahinkaya; "Bizim için en büyük hazine insanların bizi sevmesi, bizi sayması..." dedi.

        "ÇOCUK İSTİYORUZ"

        Nilperi Şahinkaya, 2026 yılı için "Evlilik, çoluk çocuk... Çocuk istiyoruz" diyerek, evlilik teklifi beklediğini söyledi. Baturalp Bekar ise, sevgilisinin bu sözlerine karşılık olarak; "Sizi Paris'e bekliyorum" ifadelerini kullanarak evlenecekleri şehrin neresi olduğu konusunda ipucu verdi. Anlaşılan o ki nikâh tarihi de bir hayli yakın.

