Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao'ya İtalya'dan talip çıktı. Çizme basınında çıkan haberlere göre; Fiorentina, Brezilyalı stoperi ara transfer döneminde kadrosuna katmak için gündemine aldı.
Fiorentina'nın, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao için harekete geçtiği iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibi, ocak ayında savunma hattına takviye yapmak için Rodrigo Becao'yu transfer listesinin üst sıralarına aldı. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Fiorentina'nın özellikle defansta acil güçlendirmeye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
Haberde, Becao'nun ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmasının kesinleştiği ve deneyimli stoper için Portekiz'den bir kulübün de devrede olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin, eski Udinese oyuncusu için yüksek bir bonservis beklemediği; transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kalan altı aylık maaşının karşılanmasının yeterli olabileceği aktarıldı.
Ayrıca Becao'nun menajerinin görüşmeleri hızlandırmak amacıyla İtalya'da bulunduğu iddia edildi.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.