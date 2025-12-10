Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Dövdüğü eşinin öldüğünü zannedip olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalışan adam yakalandı | Son dakika haberleri

        Dövdüğü eşinin öldüğünü zannedip olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalışan adam yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 47 yaşındaki Mehmet Bertan, evde dövüp ağır yaraladığı 46 yaşındaki eşi Halime Bertan'ın öldüğünü düşününce, olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan Halime Bertan hastaneye kaldırılırken, eşi ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 10.12.2025 - 15:48
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 47 yaşındaki Mehmet Bertan, evde dövüp ağır yaraladığı 46 yaşındaki eşi Halime Bertan’ın öldüğünü düşününce, olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan Halime Bertan hastaneye kaldırılırken, eşi ise gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay; pazar günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta Halime Bertan’ı baygın buldu. Bertan’ın vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü Mehmet Bertan’ın ise olayda yara almadığı belirlendi.

        YARALARI DARP SONUCU OLUŞMUŞ!

        Halime Bertan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Bertan’ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayın seyrini yeniden değerlendirdi.

        ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

        Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Mehmet Bertan’ın çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. Bertan’ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma, Mehmet Bertan’ı gözaltına aldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Halime Bertan’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
