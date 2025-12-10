Mardin'de kan donduran olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi’ndeki bir otelin önünde meydana geldi.

OTOMOBİLDE HAREKETSİZ YATIYORDU

DHA'daki habere göre park halindeki otomobilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerin kontrolünde, bu kişinin başından silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin kimlik tespitinde ise ölen kişinin otelin muhasebecisi Mahsum Yenigün olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yenigün’ün cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.