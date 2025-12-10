Habertürk
        Mardin haberleri: Otel muhasebecisine otomobilinde tek kurşunla kanlı infaz | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Otel muhasebecisine otomobilinde tek kurşunla kanlı infaz!

        Mardin'in Midyat ilçesinde bir otelde muhasebecilik yapan 31 yaşındaki Mahsum Yenigün, park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Yenigün'ün cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 10.12.2025 - 13:44
        Otel muhasebecisine otomobilinde tek kurşunla kanlı infaz!
        Mardin'de kan donduran olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi’ndeki bir otelin önünde meydana geldi.

        OTOMOBİLDE HAREKETSİZ YATIYORDU

        DHA'daki habere göre park halindeki otomobilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerin kontrolünde, bu kişinin başından silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin kimlik tespitinde ise ölen kişinin otelin muhasebecisi Mahsum Yenigün olduğu belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yenigün’ün cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #mardin
        #Son dakika haberler
