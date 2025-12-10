Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir depoda her biri 20 litrelik olan, içine su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi. Firmanın sahte olduğu belirlenirken olayla ilgili yasal süreç başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 10.12.2025 - 15:07
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Mersin'de, Akdeniz Belediyesi'nin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipler, D-400 kara yolu Huzurkent mevkiindeki bir depoya baskın düzenledi. İncelemelerde, yurt dışına "ayçiçeği yağı" olarak satılmak üzere hazırlanan bidonlarda, su ve yağ karışımı yapıldığı tespit edildi.

        ANALİZ YAPILDI: HEPSİNDE SU VAR

        AA'daki habere göre depodaki 20 litrelik 3 bin 650 bidona el konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bidonlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarında, bidonların tamamının su ve yağ karıştırılarak doldurulduğu saptandı. Olayla ilgili yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

        FİRMANIN SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdür Ufuk Sivaslıoğlu, ihbar üzerine depoya baskın düzenlediklerini belirterek, "Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu saptadık. Sahte firmayı da maliyeye bildireceğiz. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
