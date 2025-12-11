Habertürk
        Brann: 0 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU (Norveç'te Fener destanı) - Futbol Haberleri

        Brann: 0 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca (3) kaydetti ve yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 21:50 Güncelleme: 12.12.2025 - 00:57
        Norveç'te Fener destanı!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Norveç ekibi Brann sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.

        F.Bahçe 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçerken 36 ve 44'te Anderson Talisca'nın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. Brezilyalı yıldız 65'te tekrar sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 4-0.

        Ayrıca ev sahibi ekipte 18. dakikada Eivind Helland, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 11 puana yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Brann ise 8 puanda kaldı.

        Turnuvanın 7. maçında Fenerbahçe sahasında 22 Ocak Perşembe günü Aston Villa'yı ağırlayacak. Yine aynı tarihte Brann ise evinde Midtylland'ı konuk edecek.

        TEDESCO TRİBÜNDE YER ALDI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı kart cezası sebebiyle Brann karşısında kulübedeki yerini alamadı.

        İtalyan çalıştırıcı, müsabakayı tribünden takip ederken takımın başında teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle bulundu.

        F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe, Brann karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

        Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Jhon Duran'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nelson Semedo, takımdaki yerini alamadı.

        Sakatlığını atlatıp bireysel çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Çağlar Söyüncü ile dinlendirilen Marko Asensio, Brann maçında takımını yalnız bıraktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nene'nin savunma arkasına pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

        24. dakikada Skriniar'ın ortasında ceza sahasında Kerem'in pasında penaltı noktasında topla buluşan En-Nesyri'nin şutunda kaleci, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        32. dakikada İsmail Yüksek'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        36. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde'nin indirdiği top altıpas üstünde Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

        39. dakikada Brown'un soldan ortasında penaltı noktasının gerisinden Talisca'nın gelişine vole vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

        44. dakikada Fenerbahçe farkı 3 yaptı. Brown'un soldan ortasında penaltı noktasında göğsüyle topu önüne alan Brezilyalı futbolcu, güzel bir vuruşla kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

        İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        57. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan koşan Nene'nin ceza sahasına girerken karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

        65. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Soldan Levent Mercan'ın etkili ortasında altıpas önünde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.

        70. dakikada Skriniar'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Nene, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrforunşutunda top yandan dışarı çıktı.

        80. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı yerden tekrar Oğuz Aydın'a bıraktı. Oğuz'un altı pasın gerisinden karşı karşıya şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına döndü.

        Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

