Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy'den referandum çağrısı | Dış Haberler

        Zelenskiy'den referandum çağrısı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış görüşmeleri kapsamında değerlendirilen toprak takası konusunda halk oylamasını işaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 23:48 Güncelleme: 11.12.2025 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğüyle ilgili kararın Ukrayna halkı tarafından verilmesi gerektiğini belirterek, "Seçimler veya referandum yoluyla Ukrayna halkının bu soruyu yanıtlayacağına inanıyorum." dedi.

        Zelenskiy başkent Kiev'de yerli ve yabancı gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, savaşı sona erdirmek için önerdiği ve üzerinde çalışmaya devam ettikleri barış planın ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

        Söz konusu planın 20 maddeye kadar kısaltıldığını ve revize edilip ABD tarafına geri gönderildiğini aktaran Zelenskiy, "Bu bir nihai plan değil." diye konuştu.

        Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunun kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "20 maddelik bir planla ilgili hala üzerinde soru işaretleri olan konular var. Özellikle topraklar meselesi çok hassas. Ruslar, Donbas'ın tamamını istiyor ama biz bunu elbette kabul etmiyoruz." dedi.

        ABD'nin, söz konusu plana göre Donbas bölgesini bir "serbest ekonomik bölge" olarak değerlendirdiğini, Rusya'nın ise burada bir "silahsızlandırılmış bölgenin" olmasını istediğini aktaran Zelenskiy, "Bizim bulunduğumuz yerde, yani temas hattında durmak adil olur. Bu nedenle, bu farklı pozisyonlar arasındaki görüşmeler devam ediyor ve henüz bir sonuca varılmadı." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin, Rus ordusunun Zaporijya ve Herson bölgelerinde temas hattında kalmasını önerdiğini aktaran Zelenskiy, "Bu konu şimdilik değerlendiriliyor. (Rus ordusu) Bulundukları Harkiv, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki ilgili alanlardan çekilecek." diye konuştu.

        Ülkenin toprak bütünlüğü meselesiyle ilgili kararların Ukrayna halkı tarafından verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Seçimler veya referandum yoluyla Ukrayna halkının bu soruyu yanıtlayacağına inanıyorum. Ukrayna halkının görüşü mutlaka bu kararda yer almalıdır." dedi.

        ABD'nin, Rusya'nın işgal ettiği topraklarda bulunan Zaporijya Nükleer Güç Santralı için de bir "ortak yönetim" çözümü önerdiğini belirten Zelenskiy, "Eğer Amerikalılar istasyonu üzerine alabiliyorsa, istasyondaki paylarının ne anlama geldiği açıkça bellidir. Bu onların etkisi, onların parası olur ve bize ait olan da bizimdir." şeklinde konuştu.

        "En önemlisi, seçimlerin meşru şekilde yapılmasıdır"

        Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaş nedeniyle gerçekleşmeyen devlet başkanı seçimleri hakkında da değerlendirmede bulundu.

        Çatışmalar sürerken ülkesinde gerekli güvenliğin sağlanması halinde seçimlerin yapılabileceğini belirten Zelenskiy, "En önemlisi, seçimlerin meşru bir şekilde yapılmasıdır." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, "Milletvekillerinden, sıkıyönetim sırasında seçimlerin yapılması olasılığına ilişkin yasa değişikliği taslağı hazırlamalarını talep ettim." diye konuştu.

        "Rusya, anlaşma imzalanmadan ateşkesi kabul etmeyecek"

        Zelenskiy, Rusya'nın, barış planını imzalanmadan ateşkesi kabul etmeyeceğini savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Rus tarafıyla yapılan görüşmelerin ardından, ABD tam bir ateşkesin ancak bir çerçeve anlaşmasının imzalanmasıyla sağlanabileceğine inanıyor. Bana göre Rusların, bir anlaşma olmadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecekleri bir sır değil."

        Zelenskiy, Türkiye’nin denizde ve enerji altyapılarına yönelik bir ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda üst düzey bir görüşme düzenlemek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Önce heyetler düzeyinde, sonra da liderlik düzeyinde bir toplantı düzenlemek istedi. Ona, hazır olduğumuzu söyledim. ABD bugün bir anlaşmaya yakın olduğumuza inanıyor. Hadi yapalım bunu, hemen bir ateşkes olsun ve ardından diğer adımlarla ilerleyelim."

        "Geniş kapsamlı esir takası için hazırlıklar sürüyor"

        Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un Rus yetkililerle kısa süre önce bir görüşme yaptığını aktaran Zelenskiy, geniş kapsamlı esir takası için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

        Zelenskiy, "Taraflar, yılbaşı öncesinde oldukça geniş kapsamlı bir takasın gerçekleşeceği ve listelerin kesinleştirilmesi gerektiği konusunda anlaştı. Ancak özellikle Rusya tarafından bir gecikme var." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zelenskiy
        #toprak takası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı