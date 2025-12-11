Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu

TÜİK, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul kişi başı gelirde 24.452 dolarla ilk sırada yer aldı. Kişi başı gelirin en düşük olduğu il ise 5.731 dolarla Şanlıurfa oldu.

Toplam 11 il 15.325 dolarlık Türkiye ortalamasının üzerinde bir kişi başı gelire sahip oldu.

İşte illere göre kişi başı gelirler:

Sıra İl Kişi başına GSYH (dolar) 1 İstanbul 24 452 2 Kocaeli 24 031 3 Ankara 24 031 4 Tekirdağ 18 406 5 Antalya 17 103 6 İzmir 16 949 7 Bolu 16 703 8 Kırklareli 16 188 9 Eskişehir 16 171 10 Bilecik 16 068 11 Muğla 16 040 12 Yalova 15 269 13 Bursa 15 014 14 Çanakkale 14 704 15 Sakarya 14 605 16 Tunceli 14 582 17 Karaman 14 374 18 Balıkesir 14 004 19 Manisa 13 852 20 Düzce 13 721 21 Mersin 13 549 22 Kırıkkale 13 284 23 Çankırı 13 111 24 Edirne 12 711 25 Denizli 12 522 26 Kütahya 12 384 27 Aksaray 12 319 28 Kayseri 12 296 29 Uşak 12 114 30 Kastamonu 12 035 31 Erzincan 12 012 32 Burdur 11 950 33 Artvin 11 884 34 Konya 11 845 35 Isparta 11 826 36 Aydın 11 798 37 Ardahan 11 731 38 Karabük 11 265 39 Samsun 11 253 40 Malatya 11 146 41 Nevşehir 11 126 42 Zonguldak 11 114 43 Niğde 11 052 44 Rize 10 837 45 Sivas 10 697 46 Adana 10 692 47 Elazığ 10 660 48 Kırşehir 10 572 49 Hatay 10 570 50 Amasya 10 552 51 Trabzon 10 539 52 Kahramanmaraş 10 430 53 Afyonkarahisar 10 243 54 Bayburt 10 096 55 Çorum 10 010 56 Adıyaman 9 977 57 Erzurum 9 783 58 Sinop 9 779 59 Bartın 9 702 60 Gaziantep 9 693 61 Osmaniye 9 631 62 Giresun 9 377 63 Şırnak 9 326 64 Hakkari 9 284 65 Yozgat 9 233 66 Kars 9 203 67 Ordu 8 949 68 Gümüşhane 8 757 69 Bingöl 8 429 70 Iğdır 8 063 71 Tokat 8 058 72 Siirt 7 975 73 Kilis 7 724 74 Mardin 7 537 75 Diyarbakır 7 464 76 Batman 7 202 77 Bitlis 7 063 78 Muş 7 016 79 Van 6 185 80 Ağrı 5 930 81 Şanlıurfa 5 731

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarken; 46 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2024 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 31,4 değişim oranı ile Adıyaman, yüzde 17,1 ile Bayburt ve yüzde 17 ile Malatya oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 2,4 ile Bilecik, yüzde 5,7 ile Kırşehir ve yüzde 7,9 değişim oranı ile Erzincan oldu.

Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışına en fazla katkı veren il yüzde 0,62 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,44 ile Ankara ve yüzde 0,16 ile Hatay izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2024 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,017 ile Erzincan, yüzde 0,012 ile Kırşehir ve yüzde 0,011 ile Adana yer aldı.