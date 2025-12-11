Habertürk
Habertürk
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu

        TÜİK, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul kişi başı gelirin en yüksek olduğu il oldu. İşte il il rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 12:02 Güncelleme: 11.12.2025 - 12:02
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        TÜİK, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul kişi başı gelirde 24.452 dolarla ilk sırada yer aldı. Kişi başı gelirin en düşük olduğu il ise 5.731 dolarla Şanlıurfa oldu.

        Toplam 11 il 15.325 dolarlık Türkiye ortalamasının üzerinde bir kişi başı gelire sahip oldu.

        İşte illere göre kişi başı gelirler:

        Sıra İl Kişi başına GSYH (dolar)
        1 İstanbul 24 452
        2 Kocaeli 24 031
        3 Ankara 24 031
        4 Tekirdağ 18 406
        5 Antalya 17 103
        6 İzmir 16 949
        7 Bolu 16 703
        8 Kırklareli 16 188
        9 Eskişehir 16 171
        10 Bilecik 16 068
        11 Muğla 16 040
        12 Yalova 15 269
        13 Bursa 15 014
        14 Çanakkale 14 704
        15 Sakarya 14 605
        16 Tunceli 14 582
        17 Karaman 14 374
        18 Balıkesir 14 004
        19 Manisa 13 852
        20 Düzce 13 721
        21 Mersin 13 549
        22 Kırıkkale 13 284
        23 Çankırı 13 111
        24 Edirne 12 711
        25 Denizli 12 522
        26 Kütahya 12 384
        27 Aksaray 12 319
        28 Kayseri 12 296
        29 Uşak 12 114
        30 Kastamonu 12 035
        31 Erzincan 12 012
        32 Burdur 11 950
        33 Artvin 11 884
        34 Konya 11 845
        35 Isparta 11 826
        36 Aydın 11 798
        37 Ardahan 11 731
        38 Karabük 11 265
        39 Samsun 11 253
        40 Malatya 11 146
        41 Nevşehir 11 126
        42 Zonguldak 11 114
        43 Niğde 11 052
        44 Rize 10 837
        45 Sivas 10 697
        46 Adana 10 692
        47 Elazığ 10 660
        48 Kırşehir 10 572
        49 Hatay 10 570
        50 Amasya 10 552
        51 Trabzon 10 539
        52 Kahramanmaraş 10 430
        53 Afyonkarahisar 10 243
        54 Bayburt 10 096
        55 Çorum 10 010
        56 Adıyaman 9 977
        57 Erzurum 9 783
        58 Sinop 9 779
        59 Bartın 9 702
        60 Gaziantep 9 693
        61 Osmaniye 9 631
        62 Giresun 9 377
        63 Şırnak 9 326
        64 Hakkari 9 284
        65 Yozgat 9 233
        66 Kars 9 203
        67 Ordu 8 949
        68 Gümüşhane 8 757
        69 Bingöl 8 429
        70 Iğdır 8 063
        71 Tokat 8 058
        72 Siirt 7 975
        73 Kilis 7 724
        74 Mardin 7 537
        75 Diyarbakır 7 464
        76 Batman 7 202
        77 Bitlis 7 063
        78 Muş 7 016
        79 Van 6 185
        80 Ağrı 5 930
        81 Şanlıurfa 5 731

        Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarken; 46 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2024 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 31,4 değişim oranı ile Adıyaman, yüzde 17,1 ile Bayburt ve yüzde 17 ile Malatya oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 2,4 ile Bilecik, yüzde 5,7 ile Kırşehir ve yüzde 7,9 değişim oranı ile Erzincan oldu.

        Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışına en fazla katkı veren il yüzde 0,62 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,44 ile Ankara ve yüzde 0,16 ile Hatay izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2024 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,017 ile Erzincan, yüzde 0,012 ile Kırşehir ve yüzde 0,011 ile Adana yer aldı.

