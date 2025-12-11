Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
TÜİK, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul kişi başı gelirin en yüksek olduğu il oldu. İşte il il rakamlar...
TÜİK, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul kişi başı gelirde 24.452 dolarla ilk sırada yer aldı. Kişi başı gelirin en düşük olduğu il ise 5.731 dolarla Şanlıurfa oldu.
Toplam 11 il 15.325 dolarlık Türkiye ortalamasının üzerinde bir kişi başı gelire sahip oldu.
İşte illere göre kişi başı gelirler:
Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarken; 46 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2024 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 31,4 değişim oranı ile Adıyaman, yüzde 17,1 ile Bayburt ve yüzde 17 ile Malatya oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 2,4 ile Bilecik, yüzde 5,7 ile Kırşehir ve yüzde 7,9 değişim oranı ile Erzincan oldu.
Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışına en fazla katkı veren il yüzde 0,62 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,44 ile Ankara ve yüzde 0,16 ile Hatay izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2024 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,017 ile Erzincan, yüzde 0,012 ile Kırşehir ve yüzde 0,011 ile Adana yer aldı.