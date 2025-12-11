Habertürk
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı! Çarptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı | Son dakika haberleri

        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı

        'Şırdancı Mehmet' olarak bilinen sosyal medya fenomeninin kullandığı otomobil Muş'ta bir yayaya çarptı. Olayda tedaviye alınan kadının kolu ve bacağının kırıldığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:13
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        Muş'ta sosyal medya fenomeni 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur’un kullandığı otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Erzurum Caddesi’nde Mehmet Sur idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.

        KOLU VE BACAĞI KIRILDI

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan kadının sol kolu ve sol bacağının kırıldığı, acil ameliyata alındığı belirtildi. Çevredeki bir otomobil sürücüsü, cep telefonuyla kaza sonrası yaşananları görüntüledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle gündem olan ve 6 ay uçuş yasağı alan Sur, mayıs ayında ise eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bu arada polis, kazayla ilişkin soruşturma başlattı.

