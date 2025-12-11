Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 14° Ankara Güneşli 10° İzmir Kısmen Güneşli 16° Antalya Güneşli 19° Trabzon Yağmurlu 12° Bursa Parçalı bulutlu 13° Adana Kısmen Güneşli 18° Diyarbakır Yağmurlu 10° Gaziantep Bulutlu 10° Ağrı Bulutlu 4°

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 14°C Az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 18°C Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı RİZE °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 4°C Çok bulutlu KARS °C, 2°C Çok bulutlu MALATYA °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu VAN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. BATMAN °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 11°C