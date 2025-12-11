Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı - 11 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi kar yağışlı; Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ise kuvvetli sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 07:17 Güncelleme: 11.12.2025 - 07:17
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 14°

        Ankara

        Güneşli 10°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 16°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 13°

        Adana

        Kısmen Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 10°

        Gaziantep

        Bulutlu 10°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 14°C

        Az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 18°C

        Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ °C, 6°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KONYA °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 14°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        RİZE °C, 13°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 13°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 13°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 4°C

        Çok bulutlu

        KARS °C, 2°C

        Çok bulutlu

        MALATYA °C, 8°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        VAN °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        BATMAN °C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 10°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

